Stručnjak otkrio koliko bi od utorka moglo koštati gorivo! Građani očajni: 'Ljut sam na njega...'

Zbog sukoba na Bliskom istoku cijene goriva su već sada visoke, a od utorka će, izvjesno je, biti još veće.

"Vjerojatno će se morati nešto promijeniti jer neću moći više raditi tu količinu kilometara, sigurno ne za ove cijene goriva", rekla je Martina Smolec i dodala da joj je tank goriva sada skuplji za 10 eura.

"Ja da mogu električnim autom taksirati, taksirao bih, ali ne mogu. Ja inače točim dizel u njega, ovisan sam o dizelu", rekao je Grgo Pedisić.

'Ljut sam na Trumpa'

Neki građani već sada razmišljaju da automobil zamijene drugačijim prijevozom.

"Očito ću morati od idućeg utorka krenuti busom ili najbolje da uzmem ovaj Bajs od Tomaševića pa s njim da idem, evo ne znam kaj da vam kažem. Jako sam ljut. Ljut sam i na tog Trumpa i na sve te koji su zakuhali tamo taj rat", rekao je Velimir Štab.

Nezadovoljni su i mali distributeri goriva. Trenutačno poslovanje im je, kažu, neodrživo. Na prodaji dizela nemaju nikakvu zaradu.

"Ova Uredba Vlade nije dobra za nas jer nam ne omogućava normalno poslovanje. Ne da nam ne omogućava zaradu nego trenutačno ne možemo pokriti niti hladni pogon, što znači režije, plaće zaposlenika i ostali troškovi koji nam donose svakodnevni rad", rekao je Nikola Ključar, direktor tvrtke Euro benz derivati.

Upravo zato mali distributeri goriva apeliraju na Vladu.

"Da Vlada ima malo sluha za nas male distributere da nam omoguće barem neku minimalnu maržu da barem u ovom kriznom periodu možemo održavati taj hladni pogon", poručio je Ključar.

Novo ograničenje cijena

Vlada će u ponedjeljak održati telefonsku sjednicu, na kojoj će, doznajemo, odlučiti o novom ograničenju cijena goriva.

"Vlada će učiniti maksimalno što može napraviti, a to je da stavi cijene pod kontrolu, ali očekujemo da bi to povećanje ipak moglo biti negdje 3 do 7 euro centi po derivatu, da li nafta, da li benzina", rekao je Ivica Jakić, stručnjak za energetiku.

Jakić dodaje da bi, prema tome, nova cijena dizela bila oko 1,8 eura po litri, dok će benzin biti nešto niži, odnosno između 1,60 i 1,65 eura po litri.

Cijene goriva na autocestama

Cijene goriva nisu ograničene na autocestama. No, i takve za neke su turiste isplativije.

"Ovdje je jeftinije. U Švicarskoj je litra 2,20 franaka, a ovdje je 1,70 eura. Razlika je i u valuti, euro je jeftiniji od švicarskog franka", rekao je Thomas iz Švicarske.

"Mogu odrediti cijenu kako žele, može ići gore ili dolje, nije kao u Hrvatskoj", kazao je Elian iz Švicarske.

Cijene u susjedstvu

Na HAK-ovim stranicama stoji da je u Sloveniji litra benzina 1,50, a dizela 1,62 eura. Gotovo ista cijena i u Mađarskoj, dok je u Italiji litra benzina 1,73 eura, a dizela čak 2 eura.

Više od 2 eura litra dizela stoji u Austriji i Njemačkoj, a nije isključeno da bi uskoro mogla i u Hrvatskoj.

"Te su bojazni realne da bude cijena nafte, odnosno dizela 2 eura, ali to znači da bi na burzama trebala biti 120 pa čak i preko 150 eura barel nafte što su prognoze koje isto govore dosta loše po tom pitanju. Međutim, očekuje se nakon sastanka OPEC-a 6. travnja i nakon smirivanja situacije na Perzijskom zaljevu da cijene neće biti toliko visoke i da će biti relativno stabilne", poručio je stručnjak za energetiku, Ivica Jakić.

Točne procjene novih cijena goriva znat će se sutra nakon zatvaranja burzi, a na Uskrsni ponedjeljak znat će se i potez Vlade.