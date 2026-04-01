Nevjerojatni prizori na pumpama, čeka li ovo Europu? Hrvatska već plaća račun krize

POČELO JE /

Počelo je. Zamislite da živite u zemlji od 170 milijuna stanovnika kojoj prijeti nestašica nafte i plina. To je već danas stvarnost u Bangladešu, prvoj zemlji koja bi zbog rata u Iranu već za koji tjedan mogla ostati bez zaliha.

I Tuk-tukovi na Šri Lanki imaju ograničenje - mogu natočiti maksimalno 20 litara goriva. Pakistanci su pak skratili radni tjedan na četiri dana.

Naši susjedi Slovenci već su prošlog tjedna ograničili prodaju benzina na maksimalno 50 litara, čak i angažirali vojsku da pomogne razvoziti gorivo.

Što radi Hrvatska?

I druge zemlje pozivaju građane da manje putuju i lete. A što radi Hrvatska? Zasad ne baš puno.

U Hrvatskoj zasad nitko ne predlaže ikakva ograničenja goriva, poput onih u Sloveniji gdje se maksimalno smije točiti 50 litara – a čak je i vojska prošli tjedan angažirana na isporuci goriva. Dakle mi nemamo problema s benzinom – ali imamo s posljedicama benzinske krize.

"Rast cijena na policama događa se brže i agresivnije nego što to nalažu stvarni troškovi", poručila je Izabela Delfa Mišić, gospodarska savjetnica iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Dakle nemamo još tuk-tuk probleme – ali već plaćamo račun krize.

