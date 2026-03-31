'TO JE PREOPASNO' /

Pronađena 'kamikaza' iz Splita! Otkrivamo o kome je riječ, snimka je zastrašujuća

Na prometnom križanju u Splitu vozačica je potpuno ignorirala crveno svjetlo i u posljednji trenutak stala na zebri.

Motociklist je zabilježio par sekundi ove zastrašujuće vožnje, a u međuvremenu je policija pronašla i kaznila krivca. 

Riječ je o devetnaestogodišnjakinji 

Zahvaljujući snimci vozača motocikla, policija je uspjela pronaći vlasnicu vozila. Utvrđeno je kako je riječ o devetnaestogodišnjakinji, pa iz policije pretpostavljaju da je riječ o neiskustvu.

"Za ovakav prekršaj, a to je nepoštivanje crvenog svjetla zakon je predvidio izricanje novčane kazne 390 eura i izriče se zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od mjesec dana", objašnjava glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić

Više pogledajte u videu 

31.3.2026.
21:25
Sara Jurica
SplitZebraAutomobilVozačicaPješački Prijelaz
