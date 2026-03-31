Pronađena 'kamikaza' iz Splita! Otkrivamo o kome je riječ, snimka je zastrašujuća

Na prometnom križanju u Splitu vozačica je potpuno ignorirala crveno svjetlo i u posljednji trenutak stala na zebri.
Motociklist je zabilježio par sekundi ove zastrašujuće vožnje, a u međuvremenu je policija pronašla i kaznila krivca.
Zahvaljujući snimci vozača motocikla, policija je uspjela pronaći vlasnicu vozila. Utvrđeno je kako je riječ o devetnaestogodišnjakinji, pa iz policije pretpostavljaju da je riječ o neiskustvu.
"Za ovakav prekršaj, a to je nepoštivanje crvenog svjetla zakon je predvidio izricanje novčane kazne 390 eura i izriče se zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od mjesec dana", objašnjava glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
