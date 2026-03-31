DRAMA U ZAGREBU /

Otkriveno što je zapravo bilo u kuverti s 'otrovom': Vojska i policija izašle na teren

Otkriveno što je zapravo bilo u kuverti s 'otrovom': Vojska i policija izašle na teren
Foto: Marko Prpic/PIXSELL/ilustracija

Inicijativa ističe kako očekuje daljnje postupanje radi utvrđivanja identiteta počinitelja te zahvaljuje policiji i vojsci na dosadašnjem brzom i profesionalnom postupanju

31.3.2026.
16:23
Hina
Marko Prpic/PIXSELL/ilustracija
Policijskim očevidom utvrđeno je da se u kuverti s prahom, poslanoj u ured Inicijative mladih za ljudska prava, nalazio izbjeljivač brašna, izvijestila je Inicijativa, dodajući kako se radi o pokušaju zastrašivanja.

Kako je precizirala Inicijativa, odmah po dojavi o zaprimljenoj kuverti sa sumnjivim sadržajem, lokaciji su pristupili službenici Kriminalističke policije, a kasnije i postroj nuklearno-biološko-kemijske obrane Hrvatske vojske koji su u zaštitnoj opremi pregledali prostorije, kuvertu i supstancu, kao i zaposlenicu koja je kuvertu jutros otvorila te utvrdili da je prah iz kuverte izbjeljivač brašna.

Inicijativa ističe kako očekuje daljnje postupanje radi utvrđivanja identiteta počinitelja te zahvaljuje policiji i vojsci na dosadašnjem brzom i profesionalnom postupanju.

Papir s natpisom 'Neuro-toxin' 

U Inicijativi su ranije izvijestili da je njihov ured u zagrebačkoj Garićgradskoj ulici evakuiran nakon što je danas oko 10 sati zaprimljena kuverta u kojoj se nalazio papir s natpisom 'Neuro-toxin'.

Naglasili su da je kuverta sa sumnjivim sadržajem zaprimljena ususret razmjeni mladih iz Hrvatske i Srbije o VRO Oluja, a koju Inicijativa organizira krajem travnja, uz podršku Erasmus+ programa Europske unije, a što, kako navode, predstavlja prvi primjer strukturiranog dijaloga o ratu među mladima iz poslijeratne generacije.

Inicijativa je nadodala kako ostaje odlučna nastaviti svoj rad na pomirenju i promicanju pravde za zločine počinjene tijekom 1990-ih te ističe kako ih nikakve prijetnje niti zastrašivanja neće obeshrabriti.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla su vozila za protueksplozijsku službu: Pogledajte kakve mrcine je dobila policija

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
