Porezna objasnila kako je došlo do kaosa u obračunavanju poreza na nekretnine

Građanima koji su pogrešno platili porez na nekretnine novac se vraća, a iz Porezne uprave poručuju da bi svi preostali povrati i odgovori na neriješene žalbe trebali biti riješeni do kraja tjedna. Nakon prvog velikog vala prigovora, sada su poznati i razmjeri problema.

Od milijun i 300 tisuća nekretnina koje je Porezna uprava obradila, zaprimljene su 72 tisuće žalbi. Njih 62 tisuće prihvaćene su, dok oko 4 tisuće predmeta ide na drugostupanjski postupak. Ukupno je 4800 građana platilo porez koji nisu trebali platiti, u ukupnom iznosu od oko 800 tisuća eura.

Jedan od građana koji je dobio pogrešno rješenje je i Mato Frančešević iz Zagreba. U njegovom slučaju problem je nastao zbog promjene kućnog broja stare više od 30 godina. Porezna evidencija vodila je staru i novu adresu kao dvije različite nekretnine pa je sustav zaključio da posjeduje prazan stan koji podliježe oporezivanju. Nakon žalbe, rješenje mu je poništeno.

“Najčešći razlog izjavljivanja prigovora je korištenje nekretnine stana ili kuće za stanovanje članova obitelji, bila to djeca ili članovi uže ili šire obitelji”, kaže Sarajka Stanić, voditeljica službe u Središnjem uredu Porezne uprave. Dodaje kako je problem najčešće bio u tome što na adresi nije bilo prijavljeno prebivalište ili boravište, što je prvi formalni uvjet za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine.

Porezni savjetnik Ivan Čevizović kaže da građani koji su pogrešno platili porez sada mogu očekivati povrat novca, ali i zatezne kamate. “Ako budu u pravu, dobit će i veći iznos zbog kamata koje mogu naplatiti za porez koji su platili, a nisu trebali”, rekao je.

Iz Porezne uprave poručuju da je ovo bila prva godina primjene sustava i da su iz cijelog procesa “puno toga naučili”. Građane pozivaju da ažuriraju podatke o prebivalištu, boravištu i vlasništvu nekretnina te provjere podatke u evidencijama komunalne naknade kako bi se iduće godine izbjegle slične pogreške.