Potresan govor Lukine razrednice: 'Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas odozgo!'

Dan je velike žalosti u Drnišu, bez kamera i medija održava se komemoracija za ubijenog Luku Milovca. Njega je u u subotu ubio Kristijan Aleksić kada mu je Luka dostavio pizzu.

Smrt ovog maturanta, mnoge je potresla.

Na komemoraciji je bila i razrednica ubijenog luke, prof. fizike Ivane Grabić Marin. Obratila se novinarima i rekla:

"Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala ono što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na novi životni put.

Dođe taj vikend, današnji utorak, petka nema. Maloprije sam bila u kabinetu, gledam zviždaljke, sve rekvizite koje su trebali na ovoj poljani proveseliti se i ići putem kao svi mi odrasli. Netko je to naprasito prekinuo. Odgovor na to pitanje nemam."

Potom je otkrila o Luki.

"Moj Luka je bio fantastičan, odličan učenik, koji bi sigurno gradio bolju Hrvatsku. Možda neće graditi bolju Hrvatsku, možda će negdje graditi gore elektromagnetsko polje, više želimo to vjerovati."

'Poručujem svima!'

Potom je poslala apel.

"Poručujem svima nama odraslima da našoj hrvatskoj, europskoj djeci, svakom djetetu kugle zemaljske život učinimo boljim i sigurniji m jer to je naša obaveza. Ja sam nastavnik i bavit ću se samo nastavom, odgojem djece. Pozivam sve i sebe prvu da budem savjesniji nastavnik, odgojitelj, novinare da profesionalno obavljate posao, da svaka institucija, da plava kuverta više nikad nigdje ne bude potrebna, da se živi skromno i dostojno, odradi svoj život. To učim svoje učenike i učila sam i njega i znala sam da bi bio takav građanin", navela je.

Posebno je bilo emotivno kad se porukom obratila preminulom Luki:

"Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo, laka ti hrvatska zemlja."

Za ostale učenike rekla je da su sve primili vrlo emotivno. Rekla je da je u nastravi skoro 30 godina i da Drniš pamti ružne priče.

"Nažalost i vjerujem da je ovo zadnje da sahranim tri učenika, svaki put maturant pred kraj drugog polugodišta. Neću reći da ne mogu više, moram radi njih, ali nekog tamo molim da se više nikad ne dogodi. Dvoje je stradalo od onih koji nose ljudsko tijelo, ali u njima ljudske duše i empatije nema", navela je.