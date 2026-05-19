Turudić o Drnišu: 'Čitao sam priopćenje suda u Šibeniku - to je razbarušeno tumačenje hitnosti'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić novinarima je u utorak dao izjavu novinarima vezano za slučaj ubojstva 19-godišnjaka Luke Milovca u Drnišu.

Kaže da je u Šibenik poslao svoje zamjenice u izvanredni nadzor.

"Počinitelj je uhićen, on je sada na ispitivanju ili pred ispitivanjem s kvalifikacijom teškog ubojstva iz članka 111. Kaznenog zakona. Što se tiče postupanja Općinskog državnog odvjetništva 2023. povodom kaznene prijave policijske uprave radi kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja i proizvodnje oružja i eksplozivnih tvari, točno je da je podnesena kaznena prijava, točno je da je on uhićen. Nije išao prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Mi smo danas poslali danas zamjenicu (glavnog državnog odvjetnika op.a) u Šibenik u izvanredni nadzor rada na konkretanom predmetu i utvrditi je li sve bilo po zakonu. Sad je sve preuranjeno govoriti, javnost će biti obaviještena", rekao je Turudić.

Osvrnuo se i na počinitelja ubojstva, Kristijana Aleksića, koji već ima povijest osuđivanja.

"Ali ipak ne mogu ne naglasiti da je počinitelj za djelo iz 2023. godine. Počinitelj je 11. prosinca 2015. pušten na uvjetni otpust s izdržavanja kazne zatvora po objedinjenim kaznama u trajanju od 16 godina. Ne postoji u Zakonu o kaznenom postupku ni u Kaznenom zakonu mjera koja bi se provodila nad njim osam godina nakon počinjenja kaznenog djela", rekao je.

'Bilo bi dobro da je rasprava zakazana'

Nastavio je: "Da je bio određen zaštitni nadzor, obveze uz uvjetni otpust bi svakako prestale do 2023. kada je optuženi počinio djelo. Optužnica je potvrđena davno, nije bila zakazana ni jedna rasprava. DORH tu ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je bila zakazana rasprava i da je postupak trajao. Možda bi to preveniralo počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio mjeru zatvora."

Na pitanje hoće li biti sankcija za šibenske tužitelje, odgovorio je:

"Mi ne znamo jesu li uopće krivi, to je preuranjeno govoriti. Vidjet ćemo kad dobijemo izvješće kolegica koje su otišle u izvanredni nadzor."

U ranijem nadzoru utvrdili nepravilnosti

Na pitanje zašto ranije nije bio određen istražni zatvor ili mjere opreza, rekao je:

"Nije bio predložen. Mogu govoriti samo o predlaganju od strane DORH-a. Ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora i da ga ne treba predlagati. Tako su očigledno ocijenili. Mi smo već radili izvanredni nadzor Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u listopadu 2024. Utvrdili smo određene nepravilnosti, napravili smo određene kadrovske promjene, neke su bile tražene, neke samoinicijativne, upravo po postupanju u takvim i sličnim predmetima."

Na pitanje o prijedlogu bezuvjetne kazne zatvora od godine dana, kakva je praksa, odgovorio je:

"Ja ne znam da je ikada tražena i određena maksimalna kazna zatvora od tri godine. Maksimalni istražni zatvor za ta djela je tri mjeseca i da je određen istražni zatvor i da je presuđen na tri godine, opet bi počinio ovo kazneno djelo."

Na pitanje je li ministar Damir Habijan trebao poslati inspekciju, rekao je:

"To je njegova stvar. Postoje inspekcijski nadzor i nadzor nad konkretnim predmetom. On je iskoristio svoje ovlasti i učinio kako je smatrao da je trebao."

Ne vidi osobnu odgovornost ministra Habijana

Na pitanje o osobnoj odgovornosti Habijana, rekao je: "Naravno da je ne vidim, ali zašto bih ja odgovarao na to pitanje."

Na pitanje koji su propusti ŽDO-a, rekao je: "To je predmet Općinskog državnog odvjetništva, prerano je govoriti o tome. Sad su kolegice u Šibeniku u izvanrednom nadzoru"

'Razbarušeno tumačenje Opčinskog suda u Šibeniku'

Na pitanje je li propust to što je optužnica potvrđena, a predmet toliko dugo stajao na sudu, rekao je:

"Čitao sam jučer priopćenje Općinskog suda u Šibeniku i to je jedno razbarušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet pa da onda nije hitan, meni je posve pogrešno. Mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ali reći da nije postupano jer nije hitan predmet - svaki predmet je hitan."

Na komentar da je osoba koja je počinila teško ubojstvo odslužila kaznu, činila druga djela, policija ju prijavila, predmet došao na odvjetništvo pa na sud, a kao da nitko nije znao da se radi o potencijalno opasnoj osobi, rekao je:

"Podignuta je optužnica, predložena bezuvjetna kazna zatvora od godine dana, to je primjereno. Kazneni postupak i kazneno pravo su ultima ratio, dolaze na kraju. Pitanja treba postaviti različitim institucijama, a ne samo sudovanja i kazenog postupanja. Mi dolazimo tek na kraju kad se cilj ne može ostvariti na drugi način. Ne bježim od odgovornosti ako je utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti."

'Sudovi prespori? Načelno da'

Na pitanje o kritikama Vlade i premijera da su zakazali sudovi, rekao je: "Ne mogu tumačiti premijera, ne želim ga tumačiti."

Na pitanje jesu li sudovi u Hrvatskoj prespori, odgovorio je: "Načelno da. Uvijek govorim da su sudovi i DORH povezani po načelu spojenih posuda. Ne može DORH biti dobar, a sud loš. Oni su ovisni jedni o drugima."

Nastavio je da se rasprava treba zakazati što prije. "Ovako nije ni započeo. Nije to jedina stvar u pravosuđu, imamo gomilu neriješenih predmeta. Rapidno se smanjuje, ali ih je još previše".

Što tu Vlada mora napraviti, bilo je pitanje novinara.

"Vlada radi stalno, mijenja se zakonodavna infrastruktura, povećane su plaće. Nema rješenja kojim se može popraviti stanje u roku od 15 dana, treba dugo i strpljivo raditi.", rekao je i ponovio da bi istražni zatvor, da je određen ubojici, trajao samo tri mjeseca. "Od 2023. on bi bio vani već te godine. Dva su eminentna odvjetnika davala različita mišljenja, pretpostavljate kojem se priklanjam", završio je Turudić.