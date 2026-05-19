Perišić kao iz SF-a: Evo što je potrebno za njegovu spremu! Javio se i Fabrizio Romano
Ivan Perišić odigrao je još jednu sjajnu sezonu nakon koje slijedi vrhunac u obliku Svjetskog prvenstva.
Bit će to četvrti Mundijal za 37-godišnjeg Ivana koji i u tim godinama predstavlja uzor kada je u pitanju, ne samo nogometna vještina, već i fizička pripremljenost te snaga.
Objavio je Perišić na svom Instagramu i trenutak svojeg vježbanja te još jednom izazvao veliko divljenje.
"Naporan rad + predanost = dugovječnost", napisao je ispod fotografije na kojoj je spojen na nekoliko uređaja te nosi masku s kisikom.
Javio se u komentarima i popularni Fabrizio Romano koji je emotikonom robota poručio da Perišić nije ljudsko biće.
Perišić se javio i kada je izbornik Zlatiko Dalić objavio popis te napisao "Ponosan" uz sklopljene dlanove i hrvatsku zastavu te broj četiri za svoj četvrti Mundijal.
Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se 25. svibnja i pripremat će se u Rijeci, gdje će 2. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu s Belgijom. Vatreni 6. lipnja putuju za Varaždin, gdje ih 7. lipnja očekuje prijateljska utakmica sa Slovenijom, a dva dana poslije predviđen je odlazak za Washington.
Hrvatska prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu, slijedi 23. lipnja utakmica protiv Paname u Torontu, odnosno 27. lipnja utakmica protiv Gane u Philadelphiji.