POLIK ROBOTA /

Perišić kao iz SF-a: Evo što je potrebno za njegovu spremu! Javio se i Fabrizio Romano

Perišić kao iz SF-a: Evo što je potrebno za njegovu spremu! Javio se i Fabrizio Romano
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Objavio je Perišić na svom Instagramu i trenutak svojeg vježbanja te još jednom izazvao veliko divljenje

19.5.2026.
13:40
Sportski.net
Ivan Perišić odigrao je još jednu sjajnu sezonu nakon koje slijedi vrhunac u obliku Svjetskog prvenstva

Bit će to četvrti Mundijal za 37-godišnjeg Ivana koji i u tim godinama predstavlja uzor kada je u pitanju, ne samo nogometna vještina, već i fizička pripremljenost te snaga. 

Objavio je Perišić na svom Instagramu i trenutak svojeg vježbanja te još jednom izazvao veliko divljenje. 

"Naporan rad + predanost = dugovječnost", napisao je ispod fotografije na kojoj je spojen na nekoliko uređaja te nosi masku s kisikom. 

Javio se u komentarima i popularni Fabrizio Romano koji je emotikonom robota poručio da Perišić nije ljudsko biće. 

Perišić se javio i kada je izbornik Zlatiko Dalić objavio popis te napisao "Ponosan" uz sklopljene dlanove i hrvatsku zastavu te broj četiri za svoj četvrti Mundijal. 

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se 25. svibnja i pripremat će se u Rijeci, gdje će 2. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu s Belgijom. Vatreni 6. lipnja putuju za Varaždin, gdje ih 7. lipnja očekuje prijateljska utakmica sa Slovenijom, a dva dana poslije predviđen je odlazak za Washington.

Hrvatska prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu, slijedi 23. lipnja utakmica protiv Paname u Torontu, odnosno 27. lipnja utakmica protiv Gane u Philadelphiji.

Ivan Perišić Svjetsko Prvenstvo 2026. Teretana
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
