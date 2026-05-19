Mlada uzela mikrofon i napravila show: Njezine imitacije hrvatskih zvijezda oduševile su mreže

Svadbe su oduvijek mjesto prepuno emocija, veselja i nezaboravnih trenutaka, a uz ples, glazbu i slavlje često se dogode i pravi show programi koji oduševe sve uzvanike.

Nije rijetkost da mladenci tijekom večeri posegnu za mikrofonom i zapjevaju pred gostima, no dok neki svojim nastupima nasmiju društvo, drugi pokažu talent koji bi bez problema mogao stati i na veliku pozornicu.

Upravo jedna takva mladenka, Danijela Čotić Grbić, postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je svojim glasom i nevjerojatnim imitacijama oduševila publiku na svadbi.

Genijalne imitacije

Video objavljen na Facebook stranici Grupa Dobre Vibracije prikupio je gotovo 250 tisuća pregleda, a korisnici ne prestaju komentirati njezin nastup.

“A može li vaša mlada ovo? Vrijedi pogledati do kraja, vjerujte nam”, napisali su uz objavu koja je brzo privukla pažnju brojnih pratitelja.

Umjesto klasičnog pjevanja, mladenka je odlučila pokazati svoj talent za imitacije pa je redom “skinula” glasove nekih od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda - Massima, Severine, Tereze Kesovije i Josipe Lisac. Posebno su gledatelje oduševili detalji u interpretaciji i način na koji je vjerno prenijela njihove prepoznatljive vokale i manire.

Korisnici ostali bez riječi

Mnogi su u komentarima priznali da su ostali bez riječi jer su imitacije zvučale gotovo identično originalima.

Posebne reakcije izazvala je njezina imitacija Josipe Lisac, tijekom koje je izvela i prepoznatljivu verziju hrvatske himne koju je glazbenica svojedobno otpjevala na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića. Taj dio nastupa mnoge je dobro nasmijao

"Genijalna", "Koja kraljica. Svaka čast", "Odlicna je,al Josipa Lisac na kraju nasmijala me da su mi suze potekle. Sretno mladenci", "Cura je top, napravila sama sebi show", "Ma ovo je genijalnoooo…Kraljica je sve izvođače maestralno skinula, još se i zabavila", "Odlična, bravo."

Bavi li se pjevanjem?

Jedan od korisnika u komentarima napisao je kako se nada da se ova simpatična djevojka ozbiljno bavi pjevanjem, no ona mu je odgovorila da se zapravo bavi isključivo imitacijama.

Mnoge je taj odgovor dodatno iznenadio jer su istaknuli kako, osim nevjerojatnog dara za imitaciju, ima i odličan glas te prirodan talent za nastup. Brojni korisnici poručili su joj da bi se bez problema mogla okušati i u pjevačkoj karijeri.