Pa kaže jače, jače manijače: DJ se toliko zaigrao da je bukom pobio 140 kokoši

Foto: Shutterstock/ChatGPT/Ilustracija

Preliminarni nalazi potvrdili su sumnje vlasnika farme, da su kokoši uginule od srčanog udara izazvanog akutnim stresom

5.5.2026.
8:27
Webcafe.hr
Sabir Ali, vlasnik peradarske farme u okrugu Sultanpur u indijskoj državi Uttar Pradesh, podnio je neki dan prijavu zbog bizarnog incidenta u kojem je uginulo čak 140 njegovih kokoši.

Kao uzrok smrti naveo je preglasnu glazbu s obližnjeg svadbenog slavlja, koja je, prema njegovim riječima, kod životinja izazvala smrtonosni šok i masovni pomor.

Svadbeno slavlje pretvorilo se u noćnu moru za peradara

Sve se odigralo u noći 25. travnja u selu Dariyapur, kada je svadbena povorka u čast kćeri lokalnog stanovnika Bebbana Vishwakarma krenula iz mjesta Ram Bhadra Purva.

Kao što je to često običaj na indijskim vjenčanjima, povorku je pratio i DJ Kavi Yadav, čija je glazba odjekivala iz snažnog zvučnog sustava postavljenog na vozilu.

Povorka je oko 21:30 sati prošla neposredno pokraj farme peradi "Sabir Ali Poultry Farm" te je, prema Alijevim navodima, buka bila toliko intenzivna da je među kokošima izazvala potpunu paniku i kaos.

Ptice su se navodno u strahu počele besciljno kretati i sudarati, a ubrzo nakon prolaska povorke, vlasnik je pronašao desetke uginulih životinja.

Istraga u tijeku, obdukcija potvrdila srčani udar

Nakon zaprimljene prijave, lokalna policija pokrenula je službenu istragu te se upustila u utvrđivanje je li razina buke te večeri prelazila zakonom dopuštene granice.

Tim veterinara u međuvremenu je proveo obdukciju nad uginulim kokošima, a preliminarni nalazi su potvrdili sumnje vlasnika farme, da su kokoši uginule od srčanog udara izazvanog akutnim stresom.

Stručnjaci objašnjavaju kako iznenadna i glasna buka kod ptica može potaknuti nagli porast hormona stresa, ubrzanoga rada srca i povišenog krvnog tlaka, a u zatvorenom prostoru poput farme, gdje životinje ne mogu pobjeći od izvora stresa, takvo stanje može dovesti do šoka i fatalnog srčanog zastoja.

Istraga o smrti 140 kokoši i dalje je u tijeku, a zasad nema informacija o eventualnim uhićenjima ili kaznama.

I DJ Kavi Yadav i obitelj koja je organizirala vjenčanje za sada se nisu oglasili o slučaju, dok je vlasnik farme naglasio da pretrpio financijsku štetu od 25.700 indijskih rupija. 

KokošiSvadbaVjenčanjeDj
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
