Moćni Rafalei pokidali hrvatsko nebo: Grmilo je diljem metropole

ADRENALINSKI VIDEO /

Prije točno 36 godina, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor, što je označilo novo poglavlje u hrvatskoj povijesti. Povodom Dana državnosti na zagrebačkom Jarunu je organizirana je središnja proslava, gdje je vojska pokazala najbolje naoružanje koje ima. Tu su bili tenkovi, bradlyji, patrije, topništvo, oružje, a vrhunac je označio letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s preletom Rafalea i akrobacijama Krila oluja.