Djeluje nestvarno što sve nudi i za koju cijenu: Moćan SUV o kojem će se dugo pričati

Lynk & Co 08 ostavlja dojam automobila iz budućnosti – tehnološki naprednog, luksuznog i iznenađujuće sposobnog SUV-a koji ozbiljno konkurira europskoj premium klasi. Iako je marka većini ljudi još nepoznata, automobil privlači pažnju gdje god se pojavi zahvaljujući upečatljivom, futurističkom dizajnu.

Dizajniran u Švedskoj, 08 kombinira skandinavsku eleganciju s odvažnim detaljima. Posebno se ističu tanka LED svjetla, „plutajući” krov, skrivene kvake i retrovizori bez okvira preuzeti iz svijeta Volva i Polestara. Testni model na 21-inčnim kotačima djeluje moćno i premium, dok stražnja LED traka preko cijele širine vozila dodatno naglašava njegov prepoznatljiv izgled.

Najveća posebnost krije se u pogonskom sustavu. Za razliku od klasičnih plug-in hibrida s malim baterijama, Lynk & Co 08 pripada novoj generaciji tzv. „super hibrida”. Baterija kapaciteta 39,6 kWh omogućuje do 200 kilometara električnog dosega prema WLTP-u, dok je u stvarnim uvjetima moguće prijeći oko 160 kilometara bez korištenja benzina. To znači da mnogi vozači mogu tjednima voziti gotovo isključivo na struju.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje modela Lynk & Co 08 <<<

Kombinirana snaga - 345 KS

Kad se baterija isprazni, uključuje se 1,5-litreni turbobenzinski trocilindraš. Kombinirana snaga sustava iznosi 345 KS, što omogućuje ubrzanje do 100 km/h za manje od sedam sekundi. Prijelaz između električnog i benzinskog pogona gotovo je neprimjetan, a ukupni doseg s punim spremnikom i baterijom prelazi 1.100 kilometara. Posebno impresivno je brzo DC punjenje do 85 kW, zahvaljujući kojem se baterija može napuniti od 10 do 80 posto za samo 33 minute.

Unutrašnjost potvrđuje premium ambicije marke. Iako nema prave kože, kombinacija recikliranih materijala i veganske kože djeluje kvalitetno i luksuzno. Kabinom dominira veliki 15,4-inčni središnji zaslon, uz digitalnu instrumentnu ploču od 10,2 inča. Oprema je vrlo bogata: panoramski krov, grijana i ventilirana sjedala s masažom, prepoznavanje lica, napredni sustavi pomoći vozaču te čak 23 Harman Kardon zvučnika. Ambijentalno osvjetljenje sinkronizirano s glazbom dodatno pojačava futuristički dojam.

Prostora ima dovoljno i za više putnike, a prtljažnik od 545 litara zadovoljit će potrebe obitelji i dužih putovanja. Jedina ozbiljnija zamjerka odnosi se na „ekranizaciju” unutrašnjosti jer se gotovo svim funkcijama upravlja preko središnjeg zaslona, uključujući ventilaciju, što ponekad može biti nepraktično.

SUV koji impresionira

U vožnji Lynk & Co 08 impresionira udobnošću, tišinom i snagom. Na otvorenoj cesti i planinskim zavojima pokazao se iznenađujuće stabilnim i agilnim za SUV težak više od dvije tone. Ovjes uspješno balansira između udobnosti i kontrole, dok je tišina u električnom načinu rada usporediva s luksuznim limuzinama. Sustav rekuperacije dodatno vraća električnu energiju tijekom vožnje, povećavajući učinkovitost.

Sigurnost je na visokoj razini, što potvrđuje pet zvjezdica na Euro NCAP testovima i vrlo dobro podešeni sustavi pomoći vozaču. S početnom cijenom od oko 50 tisuća eura, Lynk & Co 08 nudi tehnologiju, opremu i performanse koje kod njemačkih premium konkurenata često koštaju znatno više.

Zaključno, Lynk & Co 08 pokazuje kako kinesko-švedska suradnja može stvoriti automobil koji spaja luksuz, tehnologiju i učinkovitost u iznimno konkurentan paket. Unatoč neobičnom imenu i nepoznatom brendu, riječ je o jednom od najzanimljivijih i najisplativijih SUV-ova današnjice.

