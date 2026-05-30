Orkestar priredio spektakl, a pazite što je dijelila HDZ-ovka: Ovako slavi Hrvatska

Hrvatska u subotu slavi Dan državnosti i obilježava povijesni datum na koji je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor.

Obilježavanje je počelo ujutro polaganjem svijeća kod Spomenika domovini, a zatim je na Medvedgradu zapaljen vječni plamen u trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države.

Misu za domovinu u Crkvi Sv. Marka predvodio je zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša.

Slavlje diljem Hrvatske

Dan državnosti, 30. svibnja, proslavljen je u subotu svečano diljem Hrvatske, od Zagreba gdje se održava središnja proslava, preko Međimurja, do Vodnjana.

Na središnjem zagrebačkom Trgu, brojni građani i turisti imali su priliku vidjeti atraktivan nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne.

Zajednica utemeljitelja HDZ-a, građanima i gostima glavnoga grada, darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990., kada je konstituiran prvi višestranački Sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj neovisnosti i samostalnosti.

Stjepan Brčić, zastupnik iz prvog saborskog saziva novinarima je rekao kako se danas posebno sjeća trenutka kada je prije 36 godina podignuta hrvatska zastava ispred tadašnjeg Hrvatskog državnog sabora.

"I nema ljepšeg dana i nema ljepšeg dara nego narodu dati hrvatsku zastavu jer ona je simbol svake države, bez zastave nema države", poručio je Brčić te je svima čestitao Dan državnosti. "Vjerujem u Hrvatsku i vjerujem u hrvatski narod", poručio je Brčić kojemu je pomagala unuka Nika Prša.

Bivši saborski zastupnik i bivši predsjednik Mladeži HDZ-a, Krunoslav Gašparić izjavio je pak da je Dan državnosti, uz Dan pobjede. jedan je od bitnijih simbola hrvatske države i državnosti. "Želimo jednostavno poručiti da postoje dani kada s ponosom treba istaknuti hrvatski barjak", poručio je Gašparić.

U Međimurskoj županiji Dan državnosti obilježen je svetom misom i odavanjem počasti hrvatskim braniteljima. Kod Spomen-obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih za njih su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Izaslanstvo Grada Vodnjana – Dignano, na čelu s gradonačelnikom Igorom Orlićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na novom groblju u Vodnjanu.

U Splitu je pak održan promenadni koncert Limene glazbe HGD "Stjepan Radić", uz nastup Mažoretkinja grada Splita, dok je na šibenskim ulicama svirala narodna glazba.

Grad Grubišno Polje i Turistička zajednica područja Južna Bilogora su pak priuštili veliku atrakciju na omiljenom izletištu Bara, gdje je građane čekao gurmanski specijalitet - pečeni vol na ražnju.

U galeriji pogledajte kako je to izgledalo.