'PONOSNO PROSLAVIMO' /

Pogledajte program za Dan državnosti: Plenković i Jandroković položili vijence, Medved uputio čestitku

Pogledajte program za Dan državnosti: Plenković i Jandroković položili vijence, Medved uputio čestitku
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'S posebnim poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo se svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Slobodu koju danas uživamo dugujemo njihovoj hrabrosti i nesebičnoj žrtvi za domovinu'

Maja Mahovlić
Prije 36 godina, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan – Dan državnosti.

Dan državnosti građanima je čestitao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Njegovu čestitku prenosimo u cijelosti:  

Medved: 'Ponosno proslavimo'

"Ponosno proslavimo ovaj dan, vođeni povijesnim nasljeđem i snagom zajedništva. Neka nas snaga domoljublja koja nas je vodila u najtežim vremenima i danas ujedini u izgradnji još snažnije Hrvatske

Na Dan državnosti Republike Hrvatske s ponosom i zahvalnošću prisjećamo se povijesnog trenutka kada je ostvarena stoljetna težnja hrvatskog naroda za samostalnom, slobodnom i suverenom državom.

Dana 30. svibnja 1990. počelo je novo poglavlje naše nacionalne povijesti. Sloboda i suverenost izborene u Domovinskom ratu bile su početak stvaranja moderne i  demokratske Republike Hrvatske.

Naša država utemeljena je na vrijednostima koje baštinimo iz Domovinskog rata - zajedništva i domoljublja hrvatskih branitelja i našeg naroda predvođena prvim predsjednikom RH dr. Franjom Tuđmanom.

S posebnim poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo se svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Slobodu koju danas uživamo dugujemo njihovoj hrabrosti i nesebičnoj žrtvi za domovinu.

Obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, svim hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata te hrvatskom narodu u domovini i diljem svijeta čestitam Dan državnosti.

Ponosno proslavimo ovaj dan, vođeni povijesnim nasljeđem i snagom zajedništva. Neka nas snaga domoljublja koja nas je vodila u najtežim vremenima i danas ujedini u izgradnji još snažnije Hrvatske.

Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska!", napisao je ministar Medved.

Izaslanstva Sabora i Vlade položila vijence kod Spomenika domovini

Izaslanstva Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade, predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem, u subotu su, na Dan državnosti Republike Hrvatske, položila vijence kod Spomenika domovini. 

Nakon toga nazočit će svečanosti kod Oltara domovine na Medvedgradu. Na Dan državnosti pali se vječni plamen na Oltaru domovine, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države.

Predsjednici Sabora i Vlade u subotu prijepodne bit će i na svetoj misi za Domovinu, koju će u crkvi svetoga Marka, predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. 

Program na Jarunu

U subotu poslijepodne nazočit će programu na zagrebačkom Jarunu. 

Naime, u povodu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun u subotu se održava cjelodnevni program, gdje će građani imati priliku upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. 

U povodu Dana državnosti u subotu navečer održat će se svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu, kojemu će, također, nazočiti predsjednici Sabora i Vlade.

Prije 36 godina, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan – Dan državnosti.

