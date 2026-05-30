Supruga Bena Stillera otkrila zašto ga je primila nazad nakon odluke o rastavi braka

Iako su se odlučili rastati te krenuti odvojenim putevima, ovaj par shvatio je da ne može jedno bez drugoga. Kada su glumac Ben Stiller (60) i glumica Christine Taylor (54) odlučili da će se rastati 2017. godine, iza njih je bilo 17 godina braka i dvoje djece.

Vijest o njihovoj rastavi tada je iznenadila brojne obožavatelje jer su godinama slovili za jedan od najstabilnijih holivudskih parova, a sada je Christine otvoreno progovorila o tom teškom životnom razdoblju i izazovima s kojima su se suočili.

Glumica je priznala da su se u jednom trenutku udaljili te da više nisu dijelili iste poglede na mnoge važne stvari.

"Mislim da u tom trenutku za nas nismo bili na istoj strani oko mnogih stvari", rkla je istaknuvši kako joj je tada bilo teško prihvatiti da se njezin život ne odvija onako kako je zamišljala.

Iako više nisu bili u romantičnoj vezi, tijekom razdvojenosti nastavili su održavati blizak odnos, a prioritet im je ostalo zajedničko odgajanje djece, zbog čega su redovito komunicirali i provodili vrijeme kao obitelj.

Christine je naglasila da među njima nikada nije došlo do potpunog prekida kontakta, a s vremenom su ponovno pronašli put jedno prema drugome te obnovili svoj odnos nakon pet godina razdvojenosti.

Podsjetimo, Ben i Christine vjenčali su se 2000. godine nakon kratke, ali intenzivne veze. Tijekom braka dobili su kćer Ellu, koja danas ima 24 godine, i sina Quinlina, koji ima 20 godina. Zajedno su surađivali i na nekoliko poznatih filmskih projekata, među kojima su Zoolander, Dodgeball i Tropic Thunder.