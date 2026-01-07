Sjećate se seksipilne Bonnie iz 'Prijatelja'? Danas blista u braku s Benom Stillerom

Christine Taylor (54) i danas plijeni pažnju svojim izgledom i šarmom. Tijekom godina izgradila je karijeru u komedijama i televizijskim projektima, a fanovi je pamte po energičnim i duhovitim ulogama, među kojima se posebno ističe nezaboravna Bonnie u 'Prijateljima' – Phoebeina prijateljica i Rossova djevojka, plava i seksepilna, koja se na nagovor Rachel obrijala na ćelavo.

Početak ljubavi

Christine Taylor i Ben Stiller (60) upoznali su se krajem 1990-ih, a njihova veza brzo je prerasla u dugogodišnji brak. Par je zajedno više od 25 godina. Imaju dvoje djece, 23-godišnju Ellu i 20-godišnjeg Quinlina. Njihova ljubav i međusobno poštovanje često su isticana kao primjer stabilnog i dugotrajnog odnosa među zvijezdama.

Zbog čega je objava o razlazu 2017. godine, nakon 17 godina braka, šokirala mnoge. U zajedničkoj izjavi naglasili su da ostaju posvećeni roditelji i bliski prijatelji.

Samo pauza

Ključnu ulogu u njihovom pomirenju odigrala je pandemija koronavirusa – kako bi oboje mogli provoditi vrijeme s djecom tijekom lockdowna, Stiller se vratio u obiteljski dom. Početkom 2022. godine Stiller je potvrdio da su ponovno zajedno, opisavši to kao "neočekivano i predivno", te priznao da su oboje sazreli i naučili cijeniti jedno drugo na nov način, prihvativši međusobne sličnosti, ali i razlike.