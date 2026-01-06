Idilični prizori diljem Hrvatske: Je li snijeg stigao i u vaš kraj?

Snijeg je tijekom dana stigao u mnoge dijelove Hrvatske i donio prave zimske prizore, iako se njegov intenzitet razlikovao od kraja do kraja.

Dok su se neki probudili uz zabijeljena dvorišta i ceste, drugi su zabilježili tek kratkotrajne pahulje ili tanak bijeli sloj.

Pitali smo vas je li snijeg stigao i u vaš kraj, a u komentarima na Facebooku javili ste se s brojnim fotografijama.