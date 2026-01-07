Iza crvenih uvojaka i porculanskog tena: Teške životne bitke i kontroverze zvijezde 'Kućanica

Rođena 1962. u Massachusettsu, Marcia Cross (63) je već kao djevojčica pokazivala sklonost umjetnosti. Njezina upornost odvela ju je na prestižni Julliard, a potom u sapunice i serije poput Melrose Place. Ipak, prava slava stigla je s Kućanicama, ulogom žene koja kontrolira sve oko sebe dok joj privatni život polako propada – život koji je, paradoksalno, odražavao i stvarne borbe glumice.

Tragedije i borba za obitelj

Nakon godina tuge, Marcia je sreću ponovno pronašla s burzovnim mešetarom Tomom Mahoneyem (68), s kojim je i danas u braku. Njihov susret bio je gotovo filmski: glumica ga je primijetila u cvjećarnici u Los Angelesu 2004. godine i bila toliko očarana da mu je, nakon što je on otišao prije nego što je uspjela s njim porazgovarati, ostavila svoj broj telefona. Mahoney ju je nazvao istog dana. Par se vjenčao 2006. godine, a Marcia je neposredno prije svog 45. rođendana rodila dvije kćeri, blizanke Eden (18) i Savannah (18). Ipak, put do obiteljske sreće nije bio lak. Trudnoća je bila komplicirana teškim oblikom preeklampsije, a samo dvije godine kasnije obitelj se suočila s novim šokom kada je Mahoneyu dijagnosticiran rak grla. Cross je kasnije otkrila da svojim tada malenim kćerima nikada nije rekla za očevu bolest kako bi im sačuvala bezbrižnost djetinjstva.

Najveća bitka tek je slijedila. Tijekom rutinskog ginekološkog pregleda 2017. godine, dijagnosticiran joj je analni rak. Uslijedilo je iscrpljujuće liječenje koje je uključivalo kemoterapiju i zračenje. Nakon što je ušla u remisiju, Cross je odlučila javno progovoriti o svojoj dijagnozi kako bi razbila stigmu koja okružuje ovu vrstu bolesti. Postala je glasna zagovornica podizanja svijesti o HPV-u, virusu koji je uzrokovao rak njoj, ali i njezinom suprugu.

Kontroverze i pad maske

I dok je na ekranu utjelovljavala kontrolu i savršenstvo, iza kulisa Cross je izazivala sukobe i kontroverze. Najpoznatiji incident dogodio se tijekom snimanja naslovnice za Vanity Fair, kada je zahtijevala da Teri Hatcher (61) ne bude u središtu fotografije – kompromis je našla tako da je u sredinu postavljena Nicolette Sheridan, no kada je časopis presavijen, Hatcher je i dalje bila u prvom planu, dok se Cross nije ni vidjela.