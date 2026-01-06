Ma niti snijeg im ne smeta da uživaju: Evo kakva atmosfera je danas bila u centru Zagreba

Zagreb i okolica dočekali su prve snježne pahulje ove godine koje su prekrile ulice i parkove bijelim pokrivačem. Iako hladno vrijeme i snijeg ponekad mogu obeshrabriti prolaznike, neki Zagrepčani i turisti ipak su odlučili izaći i prošetati centrom grada. Ulice su tako bile ispunjene šetačima koji su uživali u zimskom ugođaju glavnog grada, fotografirali snijegom prekrivene krovove i ispijali kavu u omiljenim kafićima. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.