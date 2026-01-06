Dok se jedni sanjkanju, drugi zapeli na putu do gore: Pogledajte prizore sa Sljemena

Obilan snijeg koji je prekrio Zagreb pretvorio je Sljeme u pravu zimsku razglednicu i izmamio brojne građane na svježi zrak. Idealni uvjeti za sanjkanje i šetnje privukli su velik broj posjetitelja, pa se ispred žičare tijekom dana formirao dugačak red. No zimska idila imala je i svoju drugu stranu. Snijeg i poledica stvorili su ozbiljne poteškoće u prometu, a pojedini vozači nisu uspjeli savladati uspon prema vrhu Medvednice. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.

U jednom trenutku, zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snježnih nanosa, Sljemenska cesta je bila i zatvorena za sav promet.