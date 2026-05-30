Njemački velikan čestitao Dan državnosti porukom na hrvatskom jeziku

Njemački nogometni velikan Schalke čestitao je hrvatskim navijačima Dan državnosti.

Klub iz Gelsenkirchena na svojim je društvenim mrežama objavio sliku s hrvatskom zastavom i opisom na hrvatskom jeziku: "FC Schalke 04 želi vam sretan Dan državnosti!"

Ova "ljubav" Schalkea i Hrvatske ne treba čuditi. Za klub iz istočne Njemačke nastupali su brojni hrvatski igrači, a trenutna zvijezda momčadi je bivši "Vatreni" i sadašnji stup obrane reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Katić.

Za momčad koja je izborila plasman u Bundesligu kao prvak "Cvajte" također nastupa i Dejan Ljubičić, kao i bosanskohercegovačka legenda Edin Džeko.