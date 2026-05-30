Poznato gdje će slavna Kosovarka reći 'Da': Lokacija iz susjedstva oduzima dah

'Prvotni plan bio je organizirati intimno vjenčanje, no sada će to biti veliko i luksuzno trodnevno slavlje', rekao je izvor za The Sun otkrivši kako će izgledati vjenčanje glazbenice Due Lipe (30) i glumca Calluma Turnera.

Također, prema navodima britanskog The Suna, slavlje bi trebalo trajati čak tri dana, a uzvanici bi u Italiju trebali početi pristizati već tijekom četvrtka. Među gostima se navodno nalaze i poznata glazbena imena poput Charli XCX i Tove Lo, dok pojedini mediji špekuliraju da bi na proslavi mogao nastupiti čak i Elton John.

Dodatne pojedinosti o navodnom vjenčanju objavili su i talijanski mediji.

Prema informacijama koje donosi La Sicilia, Dua Lipa je tijekom planiranja vjenčanja bila posebno oduševljena povijesnim vilama Bagherije, dijela Italije nedaleko od Palerma na Siciliji, te bi nekoliko dana vjenčanja trebalo biti upravo na toj lokaciji. Upravo zato jedna od ključnih lokacija proslave trebala bi biti povijesna Villa Valguarnera iz 18. stoljeća.

Također, lokalna vlast već je najavila privremene prometne regulacije i zabrane parkiranja u okolici vile, koje bi trebale biti na snazi od 1. do 8. lipnja. Uz to, navodi se i kako sigurnost događanja navodno neće osiguravati lokalna policija, već privatna zaštitarska služba angažirana za potrebe proslave.

Ipak, ni Dua Lipa ni Callum Turner zasad nisu službeno potvrdili detalje vjenčanja, pa sve informacije koje kruže medijima treba uzeti s dozom opreza. Jedino što je sigurno jest da bi njihovo vjenčanje, ako se navodi pokažu točnima, moglo postati jedan od najpraćenijih društvenih događaja godine.