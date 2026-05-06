Ludnica na jahti: Džeko pokazao kako se slavi ulazak u Bundesligu

Schalke 04 izborio je povratak u Bundesligu nakon dvije godine u drugom rangu. Ključna je bila domaća pobjeda 1:0 protiv Fortune iz Düsseldorf, kojom su dva kola prije kraja osigurali plasman među elitu.

Slavlje je brzo preraslo okvire stadiona u Gelsenkirchenu, nakon noći fešte, momčad je otputovala na Ibizu. Tamo su nastavili u opuštenijem tonu: jahta, glazba i druženje.

Prema objavama Edin Džeko, za atmosferu je bio zadužen golman Loris Karius kao DJ, dok su Nikola Katić i suigrači slavili uz pjesmu i ples.

