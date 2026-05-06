Vučić se hvali moćnim oružjem: 'Sada bismo imali s čim ići u rat'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nadolazeći posjet Kini biti najvažniji u njegovoj političkoj karijeri. Istaknuo je da će kineski predsjednik Xi Jinping u narednom mjesecu primiti i američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao i ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Anadolu Ajansi.

Kako Vučić navodi, posjet će trajati pet do šest dana, a imat će karakter državnog i službenog posjeta te je naglasio važnost suradnje s Kinom. Prema njegovim riječima, za vrijeme posjeta će se razgovarati o robotici, umjetnoj inteligenciji, vojno-tehničkoj i gospodarskoj suradnju, infrastrukturi, te unapređenju obrazovnog sustava. "Jedna od najvažnijih stvari je kako ćemo promijeniti naš obrazovni sustav", rekao je Vučić.

Vučić je poručio da je Srbija danas višestruko snažnija nego prije 15 godina te ustvrdio da bi zemlja sada imala znatno veće obrambene kapacitete nego u vrijeme NATO-ova bombardiranja Jugoslavije 1999. godine. "Danas smo mnogo snažniji i zato nas nitko neće napasti, ali moramo nastaviti jačati", rekao je Vučić.

Istaknuo je da je snaga Vojske Srbije rezultat gospodarskog rasta i velikih ulaganja u obrambeni sektor, dodajući da država raspolaže velikim količinama naoružanja i vojne opreme. Otkrio je i da je Srbija od Izraela nabavila dio, kako tvrdi, najmoćnijeg oružja, čime je dodatno podignuta borbena spremnost vojske.

Govoreći o Kosovu, Vučić je rekao da je pitanje ponovno vraćeno za pregovarački stol, ali je naglasio da Srbiju ne želi voditi u rat. "Sada bismo imali s čim ići u rat, ali ne želim rat jer sam građanima obećao mir", poručio je srbijanski predsjednik, dodajući da Srbija nastavlja suradnju s različitim partnerima, među kojima su Iran i Izrael.

