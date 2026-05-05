Ludo slavlje Džeke, Ljubičića, talentiranog hrvatskog menadžera i ekipe: Sve je gorilo

Nogometaši Schalkea proživjeli su vikend za pamćenje nakon što su i službeno osigurali povratak u Bundesligu, čime je završen njihov dug i težak put povratka u elitu njemačkog nogometa.

Posebna pažnja javnosti usmjerena je na iskusnog napadača Edina Džeku, koji je još jednom pokazao zašto ga se smatra liderom ove momčadi, kako na terenu tako i izvan njega. Uz njega su slavlju dodatnu “balkansku notu” dali Miron Muslić, Nikola Katić, bivši igrač Dinama Dejan Ljubičić i mladi hrvatski nogometni menadžer Maks Kovačević.

Slavlje se nastavilo u VIP zoni stadiona, gdje su igrači, stožer i klupski čelnici zajedno obilježili veliki uspjeh. Prema pisanju Bilda, detalji večeri brzo su postali tema od raspoloženja u svlačionici do hrane koja se posluživala.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da su na meniju bili i ćevapi, što je dodatno naglasilo snažan balkanski utjecaj unutar momčadi. Džeko je, prema opisima novinara, bio u odličnom raspoloženju iako iza sebe ima fizički zahtjevnu sezonu.

Trener Miron Muslić napustio je zabavu nešto ranije kako bi uspjeh proslavio u krugu obitelji, dok je dio igrača nastavio feštu do ranih jutarnjih sati. Među najraspoloženijima bio je Nikola Katić, koji je uz sunčane naočale i pivo u ruci postao jedan od simbola večeri.

Prema pisanju Sportskipuls.ba, slavlje je bilo toliko intenzivno da je pivo nestalo oko tri sata ujutro, što je organizatore natjeralo da brzo osiguraju nove zalihe kako bi se zabava nastavila bez prekida.

Uz slavlje na terenu i u VIP prostoru, poseban trenutak dogodio se u svlačionici, gdje je atmosfera dodatno “eksplodirala”. Na društvenim mrežama posebno se izdvojila scena u kojoj igrači pjevaju poznati hit: "Poljem se širi miris ljiljana“.

Nekoliko dana kasnije, dio ekipe preselio je slavlje na Ibizu, gdje je Schalke nastavio obilježavati povratak među najbolje. U luksuznom resortu, ekipa je stigla u opuštenom izdanju.

Odmah po dolasku organizirao je zajedničko druženje na terasi hotela, okupljajući cijelu ekipu oko jednog stola. Time je još jednom potvrdio svoj status ne samo kao ključnog igrača, nego i kao figure koja drži momčad na okupu i u najvažnijim trenucima.

