Schalke slavi povratak, ali prijeti odlazak ključne zvijezde

Nogometaši Schalkea proteklog su vikenda osigurali povratak u Bundesligu, čime je okončana njihova borba za povratak u elitni rang njemačkog nogometa.

Velike zasluge za taj uspjeh pripadaju treneru Mironu Musliću, koji je uspio ono što nekoliko njegovih prethodnika nije, vratiti Schalke tamo gdje klub po tradiciji i ambicijama pripada. Od njegovog dolaska momčad je igrala kvalitetan i organiziran nogomet, što je na kraju i rezultiralo zasluženim plasmanom u najviši rang.

Nakon potvrde promocije, iz kluba su se oglasili putem društvenih mreža, a sada se uprava i stručni stožer već okreću planiranju sljedeće sezone. Jasno je kako će Schalke morati dodatno ojačati igrački kadar želi li izbjeći brz povratak u niži rang.

Posebna pažnja usmjerena je na status iskusnog napadača Edin Džeko, čiji bi ostanak bio od iznimne važnosti za momčad. U medijima se spominje i moguć dolazak Sead Kolašinac, no zasad nema konkretnih potvrda.

S druge strane, klub se suočava s potencijalnim odlaskom talentiranog Soufiane El Faouzi. Iako ga Schalke želi zadržati, interes za njega je velik. Prema navodima njemačkih medija, čak tri kluba, Brentford, Celtic i Sunderland, spremna su izdvojiti oko 13 milijuna eura za njegov transfer.

Ipak, El Faouzi navodno ne isključuje ostanak te se može zamisliti i sljedeće sezone u dresu Schalkea. Ostaje za vidjeti hoće li ga Muslić uspjeti zadržati ili će klub odlučiti unovčiti njegov potencijalno vrijedan transfer.

