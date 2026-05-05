Kramarić briljirao protiv Stuttgarta, a scena iz tunela postala hit: 'Još nisam kao tata, ali...'

Proteklog vikenda u Njemačkoj gledatelji su mogli uživati u pravom nogometnom spektaklu. Dvoboj Hoffenheima i Stuttgarta završio je bez pobjednika, ali uz čak šest pogodaka i mnoštvo uzbuđenja.

Domaćin je utakmicu otvorio furiozno. Već u sedmoj minuti Andrej Kramarić zatresao je mrežu i donio Hoffenheimu rano vodstvo. Stuttgart se, međutim, brzo konsolidirao pa je Chris Führich sredinom prvog dijela izjednačio na 1:1. Ipak, do odlaska na odmor domaći su ponovno bili u prednosti, precizan je bio Touré za 2:1.

Početak drugog dijela nagovijestio je rasplet. Kramarić je svojim drugim pogotkom povisio na 3:1 i činilo se da Hoffenheim ima utakmicu pod kontrolom. No, Stuttgart se nije predao.

Ključni trenutak dogodio se ulaskom Ermedina Demirovića u 55. minuti. Samo devet minuta kasnije smanjio je na 3:2 i vratio neizvjesnost u susret. U samoj završnici gosti su uspjeli doći do boda, Tomas je postavio konačnih 3:3 i zaključio utakmicu punu preokreta.

Ipak, jednako zanimljiv trenutak dogodio se nakon posljednjeg zvižduka. U tunelu stadiona susreli su se Kramarić i Demirović, a njihov kratak razgovor ubrzo je postao hit na društvenim mrežama.

Hrvatski reprezentativac bio je u društvu svog sina, kojem je pokušao objasniti tko mu se obraća:

„On ti je iz Bosne, igra za njihovu reprezentaciju… i zabio je puno golova“, rekao je Kramarić.

Demirović je uz osmijeh dodao: „Još nisam kao tata, ali…“, čime je razbio početnu nelagodu i izazvao simpatije navijača.

Ovaj susret samo je potvrdio koliko su obojica napadača važni za svoje momčadi. Kramarić iza sebe ima vrlo produktivnu sezonu s 15 pogodaka i sedam asistencija u 34 nastupa, dok je Demirović također bio na visokoj razini s 14 golova u 35 utakmica.

