EMA RUTIĆ /

Izabrana je Miss Zagrebačke županije: 'Želim potaknuti mlade djevojke da vjeruju u sebe'

Izabrana je Miss Zagrebačke županije: 'Želim potaknuti mlade djevojke da vjeruju u sebe'
Foto: Božidar Banov/ PR Miss Hrvatske

Izabrana je nova Miss Zagrebačke županije za 31. Miss Hrvatske

30.5.2026.
14:13
Hot.hr
Božidar Banov/ PR Miss Hrvatske
Titulu Miss Zagrebačke županije za 31. Miss Hrvatske osvojila je Ema Rutić na izboru održanom 29. svibnja u Svetoj Nedelji, na jezeru Kipišće, u sklopu proslave Dani grada Sveta Nedelja, uz velik broj posjetitelja.

Na tronu je naslijedila Emu Helenu Vičar koja je pobjedom  na Zagrebačkoj županiji stekla pravo natjecanja na 30.Miss Hrvatske na kojem je I pobijedila. Emu Helenu u kolovozu očekuje put u daleki Vijetnam na 73.Miss World.

Prva pratilja je Korina Sviben.

Ema Rutić ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba. Studentica je Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer računovodstvo i financije, a planira karijeru razvijati u području računovodstva i vlastitog poslovanja. Uz fakultet profesionalno se bavi šminkanjem te već dvije godine radi makeup na televiziji. Nekada se bavila klizanjem, a danas rekreativno trenira u teretani. Govori engleski jezik te volontira i radi s djecom, što joj predstavlja posebno zadovoljstvo. Prijatelji je opisuju kao brižnu, kreativnu, upornu i snalažljivu osobu.

"Sudjelovanjem na izboru za Miss Hrvatske želim potaknuti mlade djevojke da vjeruju u sebe, njeguju pozitivno razmišljanje i razvijaju samopouzdanje", izjavila je Ema.

Program izbora vodio je poznati televizijski i radijski voditelj Davor Garić, dok je glazbeni dio večeri obilježio nastup Jure Brkljače, koji je dodatno upotpunio atraktivnu večer ljepote, glazbe i zabave.

"Poseban značaj događaju dala je činjenica da se izbor održao u sklopu proslave Dana grada. Zahvaljujem se gradonačelniku Dariju Zurovcu na pokroviteljstvu i domaćinstvu te direktorici TZ grada Svete Nedelje, gospođi Renati Vlahović", izjavila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Natjecateljice su se stručnom žiriju predstavile u elegantnim večernjim haljinama i vjenčanicama Nikolina Wedding Storea, dok su za njihov izgled bile zadužene vizažistica Martina Peršić i stilistica za kosu Dora Drgestin.

"Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja 20 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka, pobjednica županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje, od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like. Svaka od njih simbol je svog kraja, ali i zajedničke misije - biti glas mladih žena. Svaka županija ima svojih Top 5 finalistica, što u sustavu Miss Hrvatske čini više od 100 djevojaka tijekom godine“, istaknula je Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Miss Hrvatske.

"Pravo nastupa na finalu izbora Miss Hrvatske djevojke ostvaruju pobjedom na županijskim izborima, nakon čega započinju službene pripreme kroz natjecateljske kategorije: intervju, sport, top model, talent, head to head challenge – izlaganje na engleskom jeziku o globalno važnim temama  te multimediju’", pojasnila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Pobjednica će predstavljati Zagrebačku županijuna finalnom izboru 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta, zajedno s pobjednicama ostalih županijskih izbora iz cijele Hrvatske koji se održavaju do kraja godine po cijeloj Hrvatskoj.

