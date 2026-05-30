Hajduk bacio oko na još jedno pojačanje: Žele velikog talenta austrijskog nogometa

Hajdukov sportski direktor Robert Graf radi na pojačanjima za sljedeću sezonu. Već je došao Etnik Brruti s Kosova, čini se da će potpisati Dinamov junior Anđelo Šutalo, a sada se piše o još jednom mladom igraču.

Austrijski Sky sport piše kako Hajduk želi U-19 reprezentativca Austrije porijeklom iz BiH, Ensara Musića. Riječ je o velikom talentu koji igra za juniore i drugu momčad bečkog Rapida. Musić je ofenzivni vezni igrač koji slovi za velikog talenta austrijskog nogometa. Ove sezone je igrao za Rapid 2 u drugoj austrijskoj ligi.

ℹ️🟢 Sky-Info: SK Rapid II-Youngster Ensar #Music (18/ZOM) weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Interesse aus D, ITA und CRO (u.a. Hajduk Split). Vertrag bis 2027. Noch keine Gespräche über Verlängerung geführt. 25/26: 5 Tore, 7 Assists in 28 LigaZwa-Spielen @SkySportAustria pic.twitter.com/WRinPxrW1c — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) May 30, 2026

Imao je poprilično dobre brojke jer je u 29 utakmica čak 12 puta asistirao, a zabio je i pet pogodaka. U rujnu će napuniti 19 godina, a za U-19 reprezentaciju Austrije je odigrao sedam utakmica i zabio je dva gola. Transfermarkt ga cijeni na 350 tisuća eura.

Osim Hajduka, austrijski izvor piše da su zainteresirani i klubovi iz Njemačke i Italije. Očito je riječ o još jednom mladom, jeftinijem igraču koji bi mogao biti potentan, a to je ono što će Graf i Hajduk ciljati. Husić još ima godinu dana ugovora pa će Hajduk morati izdvojiti određen iznos ako ga želi odvesti.