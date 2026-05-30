ODLIČNE BROJKE /

Hajduk bacio oko na još jedno pojačanje: Žele velikog talenta austrijskog nogometa

Hajduk bacio oko na još jedno pojačanje: Žele velikog talenta austrijskog nogometa
Foto: Eibner-Pressefoto/Rene Weiss/imago sportfotodienst/Profimedia

Imao je poprilično dobre brojke jer je u 29 utakmica čak 12 puta asistirao, a zabio je i pet pogodaka

30.5.2026.
17:24
Sportski.net
Eibner-Pressefoto/Rene Weiss/imago sportfotodienst/Profimedia
Hajdukov sportski direktor Robert Graf radi na pojačanjima za sljedeću sezonu. Već je došao Etnik Brruti s Kosova, čini se da će potpisati Dinamov junior Anđelo Šutalo, a sada se piše o još jednom mladom igraču.

Austrijski Sky sport piše kako Hajduk želi U-19 reprezentativca Austrije porijeklom iz BiH, Ensara Musića. Riječ je o velikom talentu koji igra za juniore i drugu momčad bečkog Rapida. Musić je ofenzivni vezni igrač koji slovi za velikog talenta austrijskog nogometa. Ove sezone je igrao za Rapid 2 u drugoj austrijskoj ligi.

 

 

Imao je poprilično dobre brojke jer je u 29 utakmica čak 12 puta asistirao, a zabio je i pet pogodaka. U rujnu će napuniti 19 godina, a za U-19 reprezentaciju Austrije je odigrao sedam utakmica i zabio je dva gola. Transfermarkt ga cijeni na 350 tisuća eura. 

Osim Hajduka, austrijski izvor piše da su zainteresirani i klubovi iz Njemačke i Italije. Očito je riječ o još jednom mladom, jeftinijem igraču koji bi mogao biti potentan, a to je ono što će Graf i Hajduk ciljati. Husić još ima godinu dana ugovora pa će Hajduk morati izdvojiti određen iznos ako ga želi odvesti.

HajdukAustrijska Nogometna ReprezentacijaRapid BečHnl
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
