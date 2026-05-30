Hajduk krade Dinamovog wunderkinda? Pregovori su u tijeku

Iako je prvenstvo tek nedavno završeno, pripreme za novu sezonu već su u punom jeku. Tako je Dinamo već "osigurao" potpis Mislava Oršića i Stjepana Radeljića, dok je Hajduk doveo Etnika Brrutija.

No, ako je za vjerovati informacijama Tportala, mogao bi se dogoditi i izravni transfer između dva najveća kluba jer je Hajduk "bacio oko" na jednog od najtalentiranijih Dinamovih igrača – Anđela Šutala.

Riječ je o devetnaestogodišnjem veznjaku koji može pokriti i pozicije krila, kao i poziciju lijevog beka. Ove je sezone za Dinamove juniore u prvenstvu i kupu odigrao 20 utakmica, pri čemu je postigao šest pogodaka, dok je prošle sezone u prvenstvu u 26 nastupa zabio četiri.

Također je i član hrvatske U-19 reprezentacije s kojom je izborio plasman na Europsko prvenstvo. No, kako nije želio potpisati ugovor s Modrima, minutaža mu je počela opadati, pa bi sada mogao preseliti u Split bez odštete jer mu 19. lipnja istječe ugovor.

Ako se ovo uistinu dogodi, bit će to veliki šok i prva "krađa" wunderkinda između dva najveća hrvatska kluba još od Marka Brkljače, koji je išao u suprotnom smjeru.