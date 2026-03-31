Kustić: 'Ovo je prekrasan dan za hrvatski nogomet, meni jedan od najdražih'

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić čestitao je hrvatskim U17 i U19 reprezentacijama nakon što su u utorak izborile plasman na velika natjecanja.

U19 reprezentacija izborila je Europsko prvenstvo, a u U17 Europsko i Svjetsko prvenstvo.

"Ovo je prekrasan dan za hrvatski nogomet i meni jedan od najdražih od kad imam privilegiju voditi Hrvatski nogometni savez. Svi znamo koliko je nevjerojatno da malobrojna zemlja poput Hrvatske ima tri svjetske medalje, ali također je čudesno da se zemlja s manje od 4 milijuna ljudi u jednom danu plasira na dva europska prvenstva i jedno svjetsko prvenstvo u uzrastima do 17 i do 19 godina. Izuzetno sam ponosan na te dečke, njihove stožere, ljude u Savezu, klupske trenere i njihove obitelji, sve koji im daju podršku u tom nogometnom razvoju", izjavio je Kustić za službenu stranicu HNS-a.

"Ovi briljantni rezultati svakako su plod talenta, vještine i truda naših igrača, ali su i ogledalo sustavnog rada u hrvatskom nogometu. Stoga čestitke i zahvale, osim sjajnim igračima, idu izbornicima Siniši Oreščaninu i Marijanu Budimiru, njihovim stožerima, tehničkom direktoru Stipi Pletikosi, glavnom instruktoru Petru Krpanu, djelatnicima HNS-a, svim županijskim instruktorima, a svakako i trenerima i osoblju u klupskim akademijama koji s tim igračima svakodnevno rade. Naravno, čestitke idu i novoj U-19 generaciji koja je prošla u drugi krug kvalifikacija, a ovom prigodom vodio ih je Zoran Vulić", dodao je i zaključio:

"Veliki i kontinuirani uspjesi ne dolaze slučajno ili sami od sebe - oni su kruna zajedničkih napora svih koji su uključeni u razvoj mladeži, od HNS-a preko županija i središta do klubova, te su potvrda odličnog rada na svim razinama i stoga na ponos svima nama. Našim kadetima i juniorima ćemo, naravno, omogućiti kvalitetne uvjete za pripremu za velika natjecanja koja ih čekaju, a iako rezultatskog pritiska nema - siguran sam da će i tamo na najbolji način predstavljati hrvatski nogomet".

