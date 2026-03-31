Mladi reprezentativci proslavili plasman na Europsko prvenstvo uz poznate stihove

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina odigrala je 1-1 s Francuskom i time izborila plasman na Europsko prvenstvo koje će se ove godine odigrati u Walesu.

Veliki je to uspjeh za "mini Vatrene", kojima je to prvi plasman na Europsko prvenstvo od 2016., a strijelac za Hrvatsku u remiju bio je igrač Lokomotive Pavle Smiljanić. Nakon utakmice naši su reprezentativci slavili sa stilom. Kapetan Ljubo Puljić i ostatak momčadi veliki su uspjeh proslavili uz stihove popularne Doris Dragović i njezine pjesme "Tek iz navike".

