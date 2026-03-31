Mladi reprezentativci proslavili plasman na Europsko prvenstvo uz poznate stihove
Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina odigrala je 1-1 s Francuskom i time izborila plasman na Europsko prvenstvo koje će se ove godine odigrati u Walesu.
Veliki je to uspjeh za "mini Vatrene", kojima je to prvi plasman na Europsko prvenstvo od 2016., a strijelac za Hrvatsku u remiju bio je igrač Lokomotive Pavle Smiljanić. Nakon utakmice naši su reprezentativci slavili sa stilom. Kapetan Ljubo Puljić i ostatak momčadi veliki su uspjeh proslavili uz stihove popularne Doris Dragović i njezine pjesme "Tek iz navike".
🙌 #Hrvatska U-19 slavi veličanstveni uspjeh, prvi plasman na #U19EURO nakon deset godina! 🎶🎉#Obitelj pic.twitter.com/VT63KBn6F2— HNS (@HNS_CFF) March 31, 2026
