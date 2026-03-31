PJESMA ZA SLAVLJE /

Mladi reprezentativci proslavili plasman na Europsko prvenstvo uz poznate stihove

Mladi reprezentativci proslavili plasman na Europsko prvenstvo uz poznate stihove
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Strijelac za Hrvatsku u remiju bio je igrač Lokomotive Pavle Smiljanić

31.3.2026.
15:38
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina odigrala je 1-1 s Francuskom i time izborila plasman na Europsko prvenstvo koje će se ove godine odigrati u Walesu.

Veliki je to uspjeh za "mini Vatrene", kojima je to prvi plasman na Europsko prvenstvo od 2016., a strijelac za Hrvatsku u remiju bio je igrač Lokomotive Pavle Smiljanić. Nakon utakmice naši su reprezentativci slavili sa stilom. Kapetan Ljubo Puljić i ostatak momčadi veliki su uspjeh proslavili uz stihove popularne Doris Dragović i njezine pjesme "Tek iz navike".

Hrvatska Nogometna Reprezentacija U19Europsko Prvenstvo Do 19 Godina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
