FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI USPJEH /

'Mini Vatreni' idu na EURO po prvi put nakon deset godina

'Mini Vatreni' idu na EURO po prvi put nakon deset godina
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dodajemo još da isti uzrast od 14:45 igra i utakmicu s Englezima u kojoj će igrati igrači rođeni 2008

31.3.2026.
14:06
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina je u prvoj od četiri utakmice koje će "mini Vatreni" danas odigrati odigrala 1-1 s Francuskom i time se tim rezultatom plasirala na Europsko prvenstvo koje će se ove godine odigrati u Walesu.

U utakmici odigranoj u Varaždinu naši su reprezentativci odigrali jako dobru utakmicu, a nagrada za to stigla je u 56. minuti kada je Pavle Smiljanić zabio za vodstvo. Francuzi su izjednačili u 68. minuti pogotkom Enza Molebea, da bi se možda i najbitniji trenutak na utakmici dogodio u 81. minuti kada je Marvin Muzungu dobio drugi žuti, odnosno crveni karton.

Time se Hrvatska kvalificirala za EURO do 19 godina po prvi put od 2016.

Dodajemo još da isti uzrast od 14:45 igra i utakmicu s Englezima. Za razliku od utakmice protiv Francuza, gdje su igrali igrači rođeni 2007., protiv Engleza igraju oni rođeni 2008.

Hrvatska Nogometna Reprezentacija U19Europsko Prvenstvo Do 19 Godina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike