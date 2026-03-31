'Mini Vatreni' idu na EURO po prvi put nakon deset godina

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina je u prvoj od četiri utakmice koje će "mini Vatreni" danas odigrati odigrala 1-1 s Francuskom i time se tim rezultatom plasirala na Europsko prvenstvo koje će se ove godine odigrati u Walesu.

U utakmici odigranoj u Varaždinu naši su reprezentativci odigrali jako dobru utakmicu, a nagrada za to stigla je u 56. minuti kada je Pavle Smiljanić zabio za vodstvo. Francuzi su izjednačili u 68. minuti pogotkom Enza Molebea, da bi se možda i najbitniji trenutak na utakmici dogodio u 81. minuti kada je Marvin Muzungu dobio drugi žuti, odnosno crveni karton.

Time se Hrvatska kvalificirala za EURO do 19 godina po prvi put od 2016.

Dodajemo još da isti uzrast od 14:45 igra i utakmicu s Englezima. Za razliku od utakmice protiv Francuza, gdje su igrali igrači rođeni 2007., protiv Engleza igraju oni rođeni 2008.

