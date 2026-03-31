Danas mini Vatreni igraju čak četiri utakmice: Evo kada i gdje ih gledati

Danas je "dan D" za hrvatski reprezentativni nogomet. Dok je sva pažnja usmjerena na seniore i prijateljsku utakmicu s Brazilom, naši se mladi reprezentativci pripremaju za važne utakmice – čak četiri.

Prva na rasporedu je utakmica Hrvatske i Francuske u uzrastu do 19 godina, koja će se igrati u 12 sati. Riječ je o susretu prve i druge reprezentacije u Skupini 3 kvalifikacija za Europsko prvenstvo do 19 godina, koje će se ove godine održati u Walesu. Izabranici Siniše Oreščanina trenutačno imaju šest bodova, dok Francuska ima četiri.

Naša U-19 reprezentacija dva sata i 45 minuta kasnije igra i drugu utakmicu. Bit će to kvalifikacijski susret za EURO U-19 koji će se 2027. godine održati u Češkoj. Valja naglasiti kako to ipak nije ista reprezentacija kao ona koja u podne igra protiv Francuza. Naime, istovremeno se igraju kvalifikacije za dva europska prvenstva do 19 godina, ali za različite uzraste. Tako u podne igraju nogometaši rođeni 2007. godine, dok u 14:45 nastupaju oni rođeni 2008.

Ova “mlađa” U-19 reprezentacija trenutačno je treća u Skupini 5, u kojoj se još nalaze Bugarska na četvrtom mjestu, Španjolska na prvom te Engleska, protiv koje igramo, na drugom mjestu.

U 16 sati igra i hrvatska reprezentacija do 17 godina. Taj uzrast igra protiv vršnjaka iz Poljske u susretu prve (Hrvatska) i treće (Poljska) momčadi Skupine 7 kvalifikacija za Europsko prvenstvo do 17 godina, koje će se ove godine održati u Estoniji.

Konačno, hrvatsku reprezentaciju do 21 godine očekuje odlučujuća utakmica u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Na Opus Areni gostovat će Turska u izravnoj borbi za prvo mjesto skupine. Hrvatska je trenutačno druga s bodom manje od vodeće Turske, ali i s utakmicom manje. Susret se igra u 17:30.

Sve četiri utakmice možete pratiti na MaxSportu. Dvoboje reprezentacije do 19 godina gledajte od 12, odnosno 14:45 sati, dvoboj reprezentacije do 17 godina gledajte u 16:00, a dvoboj Hrvatske i Turske u ključnoj utakmici kvalifikacija za europsko prvenstvo do 21 godine gledajte od 17:45.

— HNS (@HNS_CFF) March 31, 2026

