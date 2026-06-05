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Totalna konfuzija oko Luke Modrića: Pazite što sada Talijani tvrde

Totalna konfuzija oko Luke Modrića: Pazite što sada Talijani tvrde
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Foto: Piero CRUCIATTI/AFP/Profimedia

Budućnost Luke Modrića jako je neizvjesna

5.6.2026.
13:47
M.G.
Piero CRUCIATTI/AFP/Profimedia
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Luka Modrić (40) čeka poziv iz Milana u kojemu će mu objasniti svoj plan za budućnost, objavila je Gazzetta dello Sport.

Gazzetta je tu informaciju plasirala samo dan nakon što je talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira objavio da je Luka najbliže odluci da objavio kraj karijere nakn ovogodišnjeg Mundijala.

Talijani tvrde da Modrić, koji se trenutačno priprema s hrvatskom reprezentacijom za Svjetsko prvenstvo, nije donio definitivnu odluku, već da čeka poziv iz kluba u kojemu će mu predstaviti plan i viziju kluba.

No, problem je što u Milanu vlada kaos i Luku nema tko nazvati. Odlaskom trenera Massimiliana Allegrija i direktora Iglija Tarea, s kojima je bio blizak, nestali su mu ključni oslonci. U "oceanu nesigurnosti", kako ga opisuje Gazzetta, Modrić je trebao biti stup momčadi, no dani prolaze, a s novom upravom još nije razgovarao. Zlatan Ibrahimović ga je pokušao uvjeriti da ostane, no bezuspješno.

Sada čeka poziv, a ako on ne stigne ili se Luki ne svidi što mu predlažu, čini se da je jedini ishod kraj karijere.

Luka ModrićMilan
komentara
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