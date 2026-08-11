O ovim pričama svijet danas bruji: Potres, smrtna presuda i tajna akcija s Trumpom

"Zvučalo je kao bomba, bilo je strašno", opisuju Kolumbijci razorni potres koji je pogodio njihovu zemlju. Više od 200 ljudi je poginulo, a najmanje tri tisuće smatra se nestalima. U najteže pogođenim gradovima prizori su dramatični, a čitavi blokovi zgrada pretvoreni su u ruševine.

Iz Sirije stiže vijest da je bivši predsjednik Bašar al-Asad u odsutnosti osuđen na smrt zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tijekom 14-godišnjeg rata. Al-Asad se od 2024. nalazi u Rusiji.

Pozornost privlači i neobična priča iz Turske. Prema pisanju Washington Posta, američki predsjednik Donald Trump nakon NATO-ova summita u Ankari zbog navodne iranske prijetnje atentatom prevezen je u kontejneru za dostavu hrane do predsjedničkog zrakoplova.

U njemačkoj pokrajini Hessen vlasti zbog šumskih požara pozivaju građane da štede vodu i izbjegavaju nepotrebno tuširanje, kupanje i zalijevanje vrtova.

Iz Kine pak stiže novi svjetski rekord. Dvanaestogodišnjaci su uspjeli izvesti čak 496 skokova preko užeta u samo 60 sekundi. Njihova školska ekipa trenira do tri sata dnevno, a tijekom praznika treninzi navodno traju i do deset sati.

Na Siciliji traje ludilo oko Erlinga Haalanda. Turisti plaćaju izlete brodom kako bi se približili njegovoj jahti, dok nogometna zvijezda odmor provodi igrajući golf i nogomet te odlazeći na koncerte.

U Hrvatskoj se, pak, obilježava godina dana od smrti Gabi Novak. Glazbena diva iza sebe je ostavila pjesme poput "Pamtim samo sretne dane", "On me voli na svoj način" i "Vino i gitare", a njezina posljednja pjesma "Nada" snimljena je u legendarnom londonskom Abbey Roadu.