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USPJEŠAN MANDAT /

Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta: 'Došao si kao stranac, a postao crveni pas'

Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta: 'Došao si kao stranac, a postao crveni pas'
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Foto: Profimedia

Željko Kopić sporazumno je raskinuo ugovor s Dinamom iz Bukurešta

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
5.6.2026.
10:13
Profimedia
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Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta. Nakon dvije i pol godine uspješnog rada Kopić je sporazumno raskinuo suradnju s rumunjskim prvoligašem, doznaje portal Net.hr od izvora. Bivši trener zagrebačkog Dinama i Hajduka klub je preuzeo u prosincu 2023. godine, u iznimno teškoj situaciji, kada je momčad bila na predzadnjem mjestu ljestvice i borila se za ostanak u elitnom razredu rumunjskog nogometa.

Pod Kopićevim vodstvom, Dinamo iz Bukurešta je napravio značajan iskorak, maksimalno se stablizirao i napredovao. U sezoni 2024/2025 Dinamo iz Bukurešta je izborio plasman u doigravanje i završio na solidnom 6. mjestu, dok je u sezoni 2025/2026 Dinamo pod Kopićevim vodstvom ostvario najbolji plasman, 4. mjesto u rumunjskoj prvoj nogometnoj ligi. 

Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta: 'Došao si kao stranac, a postao crveni pas'
Foto: Profimedia

Tijekom mandata Kopić je više puta proglašavan trenerom mjeseca, a dva puta je od strane rumunjskih sportskih portala i zbora novinara proglašen trenerom godine.

Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta: 'Došao si kao stranac, a postao crveni pas'
Foto: Privatna arhiva

Njegov rad i rezultati oduševili su i novinare i struku i navijače, koji su mu pružali snažnu podršku tijekom cijelog mandata.

Pamtit će se poruka ultrasa Dinama iz Bukurešta, koju su digli na posljednjoj utakmici Dinama iz Bukurešta protiv FCSB-a u ovom prvenstvu, 29. svibnja ove godine na domaćem terenu, a na kojoj je na hrvatskom jeziku pisalo:

"Došao si kao stranac, a postao crveni pas zauvijek. Volimo te, Željko". 

Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta: 'Došao si kao stranac, a postao crveni pas'
Foto: Screenshot

Ultrasi Dinama iz Bukurešta nemaju običaj dizati poruke trenerima, tako da je ovo dokaz koliko su zavoljeli Željka Kopića i koliko cijene sve što je napravio za klub. 

Kopić ostavlja momčad u mnogo boljoj poziciji nego što je bila kada je stigao, a njegov doprinos Dinamu ostat će upamćen kao primjer struke, predanosti i profesionalizma. 

Željko Kopić se sada okreće novim izazovima u svojoj karijeri.

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željko KopićDinamo Bukurešt
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