Željko Kopić (47.) trenerski je hit u Rumunjskoj. Prema izboru Fanatica, tamošnjeg jakog portala, Kopić je izabran za trenera godine, a prema izboru čitatelja GSP Romania, dnevnog sportskog lista, Kopić je isto izabran za trenera godine. Četiri puta je bio trener kola, a jednom trener mjeseca u Superligi. Svi pričaju o njemu, trenerski je hit, a samo za Net.hr ispričao je Željko Kopić svoju priču...

"Za mene je to osobna satisfakcija. Uvijek se teže dokazati kad prvi put dođeš raditi u neku zemlju. Klub i momčad Dinamo Bukurešt napredovali su na svim razinama. Nakon Hajduka, Dinama, klubova u kojima sam prije ova dva velika kluba radio, nakon Botiv Plovdiva isto tako, Dinamo Bukurešt je došao kao šlag na tortu i u Rumunjskoj sam dokazao neke stvari samom sebi. Puno je toga pozitivno u Dinamu iz Bukurešta. Rumunjska je velika zemlja, ima puno medija, emisija, portala, medija, osvrta, Superliga se jako prati. Tamo se sve analizira. Sad smo na jedan bod od prvog mjesta. Jedna je jako dobra atmosfera oko kluba. Krenuo je i projekt gradnje novog stadiona, trebao bi biti gotov kroz dvije do tri godine. Rumunjska liga ima dobru infrastrukturu. Napravili smo prvi, najbitniji temelj za sve što klub planira u budućnosti, a to su trofeji", govori Željko Kopić.

Dinamo Bukurešt naslov je posljednji put osvojio davne 2007.

"Momčad je stabilna, imamo kontinuitet rezultata i dobrih igara. Javnost je u početku bila iznenađena, ali sad sve više ide se ka tome da nismo iznenađenje jer iz kola u kolo igramo jako dobro i držimo kontinuitet dobrih nastupa i rezultata."

Foto: Dinamo Bukurešt Željko Kopić dobio nagradu na trenera mjeseca u Superligi.

Rumunjska Superliga je izuzetno kompetativna...

"Rumunjska liga je izuzetno kvalitetna, istina, a Rumunjska kao zemlja veliko je tržište i zemlja koja ima 19 milijuna ljudi. Hrvatski nogomet se tamo prati kroz prizmu reprezentacije, ali ne prate ni oni SuperSport HNL kao što ljudi u Hrvatskoj ne prate Superligu."

Čitav Božićni specijal Net.hr-a sa Željkom Kopićem koji je trajao malo više od sat vremena pogledajte u videu gore.

