Legendarni trener bez dlake na jeziku: 'To što rade Talijani je cinično'

U srcu Bosne i Hercegovine danas se igra susret koji bi mogao obilježiti jednu generaciju. Izabranici Sergeja Barbareza dočekuju Italiju, reprezentaciju koja je višestruki šampion, ali danas nije ni sjena one moćne Italije kakva je nekoć bila. Prošlo je službeno dvadeset godina otkako je Fabio Cannavaro u Berlinu podigao trofej svjetskog prvaka, Italija je tada dotaknula nogometni Olimp, a od tada do danas stvari za Azzurre nisu bile bajne.

Godine 2010. u Južnoj Africi nisu prošli skupinu, 2014. u Brazilu ponovila se ista situacija, dok su 2018. igrali baraž pod vodstvom Gian Piera Venture i ispali od Švedske. Četiri godine kasnije dogodio se novi šok, eliminacija od Sjeverne Makedonije. Sada, četiri godine nakon toga, dolazi nova prilika, ali i novi pritisak. Talijani već 12 godina čekaju nastup na Svjetskom prvenstvu, a ostaje pitanje kako će odgovoriti na novi ispit i hoće li konačno uspjeti izboriti plasman.

U toj priči sada važnu ulogu ima i Bosna i Hercegovina. Reprezentacija koja spaja mladost i iskustvo, poput Italije, također 12 godina čeka Svjetsko prvenstvo, s razlikom da joj je jedini nastup bio onaj u Brazilu 2014. godine. Danas u baražu traži novi povijesni iskorak, predvođena već legendarnim Edinom Džekom.

Kako bismo najavili ovu utakmicu, obratili smo se legendarnom napadaču Veleža iz Mostara i treneru koji je specijalist za plasmane na Svjetsko prvenstvo Vahidu Halihodžiću. Uspio je to s Marokom 2022., iako nije vodio reprezentaciju na samom turniru, a prije toga isto mu je pošlo za rukom s Japanom 2018. i Obalom Bjelokosti 2010. godine. Teško je pronaći boljeg sugovornika od čovjeka koji voli svoju zemlju i uvijek je spreman dati podršku kada god može. Iako danas ima pune ruke posla, javio nam se iz Francuske, gdje vodi Nantes, koji pokušava zadržati u ligi, ali uvijek pronalazi vrijeme za kratak komentar situacije u nacionalnoj vrsti.

Kako gledate na nadolazeći susret protiv Italije, može li se ova utakmica smatrati jednom od najvažnijih u modernoj povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine, s obzirom na ulog i protivnika? Također, kako vidite današnju Italiju koja nije igrala na posljednja dva Svjetska prvenstva?

"Bosna kao reprezentacija samo je jednom uspjela da ode na Svjetsko prvenstvo. Vjerovatno sada ova utakmica u ovoj situaciji ulazi u istoriju. U slučaju kvalifikacije protiv jedne renomirane ekipe kao što je Italija dvostruki trostruki svjetski prvak, ne znam koliko su bili prvaci svijeta. U svakom slučaju, rejting ima. Reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će znatno poboljšao."

Talijanski mediji posljednjih dana dosta pišu o Zenici i stadionu. Koliko, po vašem mišljenju, domaći teren može igrati ulogu u ovakvoj utakmici, posebno kada dolaze igrači svjetskog renomea naviknuti na vrhunske uvjete?

"A jest, stadion u Zenici je jako skroman. U svakom slučaju, u usporedbi s nekim talijanskim stadionima djeluje malen i siromašan. Sve ostalo, međutim, nažalost, u toj državi nema boljeg i to je, na neki način, sramota.

Treba to reći, iako zvuči pomalo cinično njihovo ponašanje uoči utakmice. Kada su doznali da igraju protiv Bosne i Hercegovine, može se shvatiti kao neka vrsta provokacije, jer su se obradovali tom susretu. Zbog toga to može biti dobar psihološki motiv za Bosnu i Hercegovinu da pokaže kako je u mogućnosti savladati takvu ekipu.'

A što se tiče talijanskog nogometa, već dvadesetak godina situacija nije na razini kakva se očekuje. Pogledate li talijansku reprezentaciju, njihov način igre i kvalitetu koju prikazuju, jasno je da već nekoliko puta nisu uspjeli izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu. Nemaju se kome rugati - neka pogledaju malo u svoje dvorište, jer će tamo pronaći puno više problema nego da ih traže u tuđem."

Nakon dramatične pobjede protiv Walesa i prolaska na penale, što vidite kao najveću snagu ove reprezentacije Bosne i Hercegovine? Može li upravo taj spoj iskustva i mladosti, uz podršku s tribina, biti ključan faktor u ovoj utakmici?

Domaći teren mora biti prednost pred svojim navijačima. To mora biti velika, velika, velika prednost. A zatim, kada igrate protiv tako iskusne reprezentacije koja nema uvijek kvalitetnu igru, već često dolazi do pobjede kroz prekide i provokacije, na to se treba znati odgovoriti i toga se treba čuvati.'

Osvrnuo se i na mogućnost penala, koja se u ovakvim susretima uvijek nameće kao scenarij.

'Također, kada se govori o penalima, to nije uvijek lutrija. Penali nisu uvijek slučajnost, jer ako imate dobrog golmana i kvalitetne izvođače, to postaje ozbiljna prednost. Na svjetskim prvenstvima mnoge ekipe igraju upravo na taj način, ciljajući dolazak do penala gdje imaju kvalitetu u golmanu i igračima. Hrvatska je više puta, zahvaljujući Livakoviću, prolazila dalje upravo zbog dobrog golmana i sigurnih izvođača.', kazao nam je bivši trener Dinamo pa nadodao:

Treba biti jako oprezan i dobro se pripremiti. Strategija koja se priprema u Bosni i Hercegovini temelji se na spoju iskustva i mladosti. Vidim ovdje mnogo mladih igrača koji će biti nositelji te igre. Potrebno je i psihološki dobro pripremiti igrače kako ne bi podlegli euforiji kada igraju ovakvu utakmicu.

Bosna je sposobna pobijediti talijansku reprezentaciju. Međutim, bit će to jako teška utakmica, i psihološki i taktički, za Bosnu i Hercegovinu.

Hrvatska javnost imala je priliku upoznati Gennara Gattusa kroz njegov rad u Hajduku, a sada vodi talijansku reprezentaciju. Kako vi gledate na njega kao trenera i što se može očekivati od njegove Italije?

Ne znam, teško mi je govoriti o nekome koga ne poznajem dovoljno, posebno o njegovim kvalitetama i manama kao trenera. Kada ne poznaješ osobu, ne znaš kakav je njegov pristup. Nije uvijek pravilo da dobar trener ima dobre rezultate, kao što se događa i obrnuto, kvalitetan trener može imati slabije rezultate, što ovisi o mnogim faktorima, poput ekipe koja varira. S druge strane, ponekad i skroman trener može ostvariti dobre rezultate sa skromnim igračima. U nogometu je sve moguće, to je specifična “znanost” u kojoj se na kraju priznaju samo rezultati, jer oni donose kredibilitet i uspjeh.

Međutim, često se događaju situacije na koje trener nema potpuni utjecaj niti ih može kontrolirati. Što se tiče Gattusa, može se vidjeti da je specifičan, vrlo je energičan tijekom utakmica, stalno prisutan, komunicira i često djeluje nervozno. To je njegov način i dio njegove osobnosti. O njegovim kvalitetama i manama kao trenera ipak mi je teško konkretnije govoriti, jer ga ne poznajem dovoljno.

