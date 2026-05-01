Formula 2: Herta najbrži na kaotičnom treningu prepunom prekida i crvenih zastava

Prvi službeni slobodni trening Formule 2 na novoj stazi u Miamiju donio je povijesni trenutak za prvenstvo, ali i izrazito isprekidanu sesiju obilježenu incidentima, prekidima i stalnim promjenama na vrhu poretka. Na treningu u Miamiju momčadi i vozači isprobavali su nova pravila, a najbrži na kraju bio je Colton Herta s vremenom 1:40.320.

Trening je započeo oprezno, no vrlo brzo uslijedili su prvi problemi. Vozač Campos Racinga Noel León izletio je u zavoju 7, što je izazvalo izlazak Virtualnog sigurnosnog automobila i privremeni prekid ritma na stazi. Nedugo zatim, njegov momčadski kolega Nikola Tsolov zaustavio se u zavoju 13, što je dovelo do crvene zastave i dodatnog prekida sesije.

Nakon nastavka, uslijedilo je 25 minuta vrlo intenzivne vožnje u kojima se poredak neprestano mijenjao. U borbu za vrh uključili su se Alexander Dunne, Gabriele Minì, Dino Beganović, Laurens van Hoepen i Joshua Dürksen, koji su u različitim trenucima držali vodeće pozicije i držali tempo na vrhu poretka.

U završnici treninga tempo je dodatno porastao. Kush Maini nakratko je preuzeo vodstvo, no ubrzo ga je nadmašio van Hoepen, da bi Colton Herta u samom finišu odvozio najbrži krug i osigurao prvo mjesto na kraju sesije.

Zbog vrlo gustog rasporeda i brojnih pogrešaka, razlike među vozačima bile su minimalne. Prvih šesnaest smješteno je unutar manje od jedne sekunde, što jasno pokazuje izjednačenost konkurencije na uličnoj stazi u Miamiju.

U samoj završnici dodatne promjene onemogućila je žuta zastava nakon izlijetanja van Hoepena u zavoju 8, pa se poredak više nije mijenjao.

Iza Herte, drugo mjesto zauzeo je Maini, dok je treći bio van Hoepen. Slijedili su Beganović, Oliver Goethe, Dürksen i Dunne, dok su top 10 kompletirali Rafael Villagómez, Ritomo Miyata i Minì.

Nakon kaotičnog, ali vrlo izjednačenog treninga, momčadi se okreću kvalifikacijama Sprinta koje su na rasporedu kasnije tijekom dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Kad i gdje gledati ludi vikend Formule 1 u Miamiju