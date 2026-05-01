Utrka Formule 1 pod znakom upitnika: Kako američki zakon može promijeniti tijek VN Miamija

Povratak Formule 1 donosi uzbuđenje zbog nadolazećih promjena i novih pravila koja bi trebala stupiti na snagu, no razvoj događaja ne ovisi isključivo o borbi na stazi. Ovoga puta veliku ulogu mogla bi odigrati vremenska prognoza. Naime, utrke u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući Miami, Austin i Las Vegas, podložne su posebnim sigurnosnim pravilima koja mogu značajno utjecati na njihov tijek.

Prema navodima američkih medija i prognozama servisa AccuWeather, postoji čak 88 % vjerojatnosti za kišu na dan utrke u Miamiju, uz 53 % šanse za grmljavinsko nevrijeme. Upravo ta mogućnost grmljavine izaziva zabrinutost među timovima i vozačima. Za razliku od većine drugih zemalja, američki zakoni propisuju da se veliki javni događaji na otvorenom poput utrka Formule 1, moraju prekinuti ako postoji opasnost od udara munje.

U takvim okolnostima sigurnost postaje prioritet. Medicinski helikopter ne bi mogao letjeti, a boravak gledatelja na tribinama bio bi rizičan, zbog čega bi svi morali potražiti zaklon.

Dodatno, na utrkama u Miamiju, Austinu i Las Vegasu vrijedi posebno pravilo: u slučaju prekida zbog grmljavine, momčadi smiju unijeti bolide u garaže i raditi na njima tijekom prekida. To je iznimka u odnosu na standardna pravila, prema kojima se rad na bolidima tijekom prekida odvija u pit laneu.

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) već je ranije podsjetila momčadi da, u skladu s međunarodnim sportskim pravilnikom i lokalnim sigurnosnim propisima, utrka može biti obustavljena zbog opasnosti od munje kako bi se svi sudionici mogli sigurno skloniti.

Ako bi grmljavinsko nevrijeme zahvatilo Miami tijekom utrke, postupak je jasno definiran pravilima. Utrka bi bila prekinuta, a svi bolidi morali bi se vratiti u pit lane i zaustaviti u brzoj traci. Nakon toga, momčadi bi dobile upute da vozila premjeste u garaže, gdje bi, uz određena ograničenja, smjele obavljati radove na njima. Redoslijed za nastavak utrke bio bi objavljen najmanje 18 minuta prije ponovnog starta, a momčadi bi imale dovoljno vremena da pripreme bolide i zauzmu svoje pozicije.

Kada se steknu sigurnosni uvjeti, utrka bi bila nastavljena prema propisanim procedurama, uz obveznu najavu vremena nastavka najmanje deset minuta unaprijed.

Što se tiče same vremenske prognoze, petak bi trebao proteći u stabilnim uvjetima, uz djelomično sunčano vrijeme i temperature oko 29 °C, bez oborina. Subota donosi još toplije vrijeme, s temperaturama do 31 °C i minimalnom mogućnošću kiše. Međutim, nedjelja, dan glavne utrke, nosi najveći rizik, uz ugodnih 28 °C, prognozira se visoka vjerojatnost kiše i grmljavinskog nevremena.

