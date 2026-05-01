Prije 32 godine preminuo je veliki Senna: 'Osjetio sam da je njegov duh izašao iz tijela'

Na današnji dan, prvog svibnja 1994. godine, svijet sporta zavijen je u crno. Tijekom Velike nagrade San Marina u Imoli, život je izgubio jedan od najvećih vozača svih vremena, legendarni Brazilac Ayrton Senna.

Njegova smrt, koja se dogodila samo dan nakon pogibije austrijskog vozača Rolanda Ratzenbergera na istoj stazi, ostaje jedan od najtragičnijih vikenda u povijesti automobilizma i trenutak koji je zauvijek promijenio Formulu 1.

Nakon smrti Formula je donijela brojne promjene.

Dokumentarni film "Senna“ o brazilskom vozaču možete gledati na platformi VOYO.

