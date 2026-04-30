Još jedan spektakl u Miamiju: Evo kada i gdje gledati Formulu 2 ovoga vikenda

Po prvi put u svojoj povijesti, karavana Formule 2 stiže u Sjevernu Ameriku. Druga runda prvenstva 2026. godine održat će se ovog vikenda na stazi Miami International Autodrome, kao potpora glavnom događaju Formule 1.

Staza duga 5,412 kilometara koja kruži oko Hard Rock stadiona potpuna je nepoznanica za sve timove. S 19 zavoja, tri duge DRS zone te kombinacijom brzih i tehnički zahtjevnih sporih dionica, staza u Miamiju uspoređuje se s Bakuom i Silverstoneom. To znači da će ključ uspjeha ležati u brzoj prilagodbi i pronalaženju optimalnih postavki bolida.

Vozači i inženjeri proveli su sate u simulatorima kako bi se pripremili, no stvarni uvjeti na stazi bit će presudni. "Nitko od nas nikad nije bio tamo, i to će biti najveći izazov", izjavio je vozač Rodin Motorsporta, Martinius Stenshorne. Očekuje se i značajna evolucija staze tijekom vikenda, što znači da će se prianjanje poboljšavati iz sesije u sesiju, čineći kvalifikacije posebno nepredvidivima. Tehnički direktor Formule 2, Pierre-Alain Michot, predviđa vikend s mnogo pretjecanja, ponajviše u zonama kočenja na kraju dugih pravaca.

U Miami kao lider prvenstva stiže Nikola Tsolov. Vozač Campos Racinga slavio je u glavnoj utrci na otvaranju sezone u Australiji i s 25 bodova drži vrh poretka. Njegov timski kolega Noel León također je bio na postolju u sprint utrci, čime je španjolska momčad potvrdila sjajnu formu. Odmah iza njih je momčad Invicta Racing, čiji je vozač Joshua Dürksen pobijedio u sprint utrci, dok je Rafael Câmara bio drugi u glavnoj utrci.

S druge strane, mnogi će vozači tražiti iskupljenje nakon promjenjivog starta sezone. Najviše se to odnosi na Dinu Beganovića iz tima DAMS Lucas Oil. Šveđanin je u Melbourneu osvojio pole position, no mehanički kvar ga je izbacio iz borbe za pobjedu u glavnoj utrci. Njegova brzina nije upitna i u Miamiju će sigurno tražiti priliku za povratak u vrh.

Vikend će biti poseban za trojicu vozača. Amerikanac Colton Herta (Hitech) imat će priliku nastupiti pred domaćom publikom, dok se Sebastián Montoya (Prema Racing) i Emerson Fittipaldi Jr. (AIX Racing) vraćaju u rodni grad.

Dodatnu neizvjesnost donosi Pirellijev odabir guma – timovi će na raspolaganju imati srednje tvrdu i super meku komponentu. Velika razlika u performansama mogla bi dovesti do različitih strategija, a mogućnost kiše najavljena za nedjeljnu glavnu utrku mogla bi dodatno zakomplicirati stvari.

Trening je na rasporedu u petak u 15:30, kvalifikacijska utrka je u 20:30. Subota donosi sprint utrku u 16 sati, dok je glavna utrka u nedjelju u 18:30.

POGLEDAJTE VIDEO: Blažičko uzdahnuo: 'Eh, od 1986. se svašta promijenilo'