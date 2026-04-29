Kad i gdje gledati ludi vikend Formule 1 u Miamiju: Očekuje vas spektakl na američki način

Formula 1 nastavlja svoj "ples", a četvrta postaja sezone u 2026. godini vodi nas na sunčanu Floridu u Sjedinjene Američke Države. Velika nagrada Miamija, događaj koji je od svog debija postao sinonim za glamur i spektakl, ove godine donosi dodatnu dozu neizvjesnosti. Nakon više od mjesec dana pauze, jer se u travnju nisu vozile najavljene utrke Velika nagrada Bahreina i Saudijske Arabije zbog rata na Bliskom Istoku, ponovno ćemo uživati u Grand Prix utrci. S potpuno novom generacijom bolida na stazi i revolucionarnim tehničkim pravilima, poredak je nepredvidiviji no ikad...

Nova pravila, novi poredak: Revolucija na stazi

Sezona 2026. nije samo još jedna u nizu; ona je potpuni reset. U srcu promjena su nove pogonske jedinice koje koriste sto posto održivo gorivo, s gotovo ravnomjernom podjelom snage između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog sustava. Kompleksni i skupi MGU-H sustav otišao je u povijest, a ova je tehnološka revolucija privukla nove automobilske divove. Audi je po prvi put na gridu kao tvornička momčad nakon preuzimanja Saubera, američki Cadillac debitira kao jedanaesti tim, Ford se vratio u partnerstvu s Red Bullom, a Honda je postala ekskluzivni dobavljač za Aston Martin.

Promjene su vidljive i na samim bolidima. Manji, lakši i uži, dizajnirani su kako bi potaknuli bliske borbe i pretjecanja. Legendarni DRS (Sustav smanjenja otpora) zamijenjen je "Overtake Modeom", koji vozačima omogućuje korištenje dodatne električne snage za napad. U kombinaciji s aktivnom aerodinamikom na prednjim i stražnjim krilima, vozači će se morati prilagoditi potpuno novom stilu vožnje. Očekuje se da će timovi koji su najbrže "pročitali" nova pravila imati ogromnu prednost, stoga je svaki vikend prilika za novo iznenađenje.

Spektakl na američki način

Miami je od samog početka zamišljen kao više od utrke - to je prvorazredni sportsko-zabavni događaj. Kako je jednom prilikom istaknuo i iskusni RTL-ov komentator utrka Formule 1 Ivan Blažičko, naglasak je na "showu", uz prisustvo brojnih svjetskih zvijezda i atmosferu koja podsjeća na najveće američke sportske spektakle.

Sama staza, Miami International Autodrome, duga je 5,41 kilometar i ima devetnaest zavoja. Iako je riječ o privremenoj stazi postavljenoj oko Hard Rock stadiona, ona nudi opasnu mješavinu brzih pravaca, gdje bolidi dosežu brzine i do 320 km/h, i tehnički vrlo zahtjevnih sporih sekcija. Posebno je izazovan dio između 14. i 16. zavoja, gdje su pogreške česte, a zaštitni zidovi ne opraštaju. Ove godine Miami je domaćin i jedne od šest Sprint utrka, što znači da gledatelje čeka akcija tijekom sva tri dana vikenda.

Formula 1 na RTL-u

RTL je osigurao ekskluzivna prava za sezone 2026., 2027. i 2028., što znači da su utrke, nakon 2013. godine, ponovno besplatno dostupne gledateljima diljem Hrvatske. RTL je za povratak najbržeg sporta na svijetu pripremio i bogat popratni program.

Svaku utrku najavljuje emisija "Formula na RTL-u", koja u nedjelju 3. svibnja počinje u 20.30, sat i pol prije glavne utrke.

Kroz napetost uoči gašenja crvenih svjetala, ključne strateške odluke i atmosferu iz bokseva vodit će vas Filip Brkić, uz stalne stručne komentatore Ivana Blažička i Nevena Novaka te goste iz svijeta automobilizma. Svi treninzi, kvalifikacije, Sprint i glavne utrke dostupni su uživo na RTL-ovim kanalima te na platformi Voyo.

Kompletan raspored i satnice VN Miamija (po hrvatskom vremenu)

S obzirom na to da je Miami šest sati iza Hrvatske (CEST), sva događanja odvijat će se u večernjim i noćnim satima. Kako ne biste propustili ni trenutak akcije, donosimo detaljan raspored cijelog trkaćeg vikenda.

Petak, 1. svibnja 2026.

18:30: Prvi slobodni trening (FP1)

22:30: Sprint kvalifikacije

Subota, 2. svibnja 2026.

18:00: Sprint utrka (100 km)

22:00: Kvalifikacije za glavnu utrku

Nedjelja, 3. svibnja 2026.

20.30: Emisija "Formula na RTL-u"

22:00: Utrka za Veliku nagradu Miamija

Pred nama je vikend koji obećava neizvjesnost, dramu i borbu kotač uz kotač do samoga kraja. Nova tehnička pravila, povratak starih i dolazak novih imena te prijenos dostupan svima savršena su pozivnica da se udobno smjestite i uživate u vrhunskom sportskom spektaklu koji nam donosi nova era Formule 1.

