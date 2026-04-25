Bivši F1 šef otkrio što se krije iza savršenog starta Mercedesa, ali i ukazuje na mogući problem

Na prvi pogled, Mercedes djeluje nezaustavljivo na početku nove ere Formula 1. Tri utrke, tri pobjede i potpuna kontrola, idealan scenarij za momčad iz Brackleya. No iza impresivnih rezultata krije se izazov koji bi konkurencija mogla itekako znati iskoristiti.

Bivši šef F1 momčadi, Otmar Szafnauer, upozorava da dominacija u ovako ranoj fazi sezone nosi i određene zamke. Velike tehničke promjene donijele su potpuno novu dinamiku u sport, a momčadi još uvijek traže optimalna rješenja. Upravo zato, Mercedes je postao referentna točka svima ostalima, momčad koju svi analiziraju i pokušavaju kopirati.

“Razlika je u tome što svi mogu pogledati Mercedes i vidjeti što su napravili da bi došli do vrha”, objasnio je Szafnauer. Drugim riječima, dok rivali imaju priliku učiti i ubrzavati razvoj promatrajući najbolje, vodeća momčad takvu privilegiju nema.

Tu leži ključni problem. Mercedes mora sam pronalaziti nova rješenja, bez uzora i bez jasnih smjernica. U svijetu Formule 1, gdje detalji čine razliku, to znači sporiji i zahtjevniji razvojni proces u odnosu na konkurenciju koja može kombinirati vlastite ideje s onima koje vidi na najbržem bolidu na gridu.

Szafnauer ističe kako timovi poput Ferrarija upravo u takvim situacijama mogu napraviti iskorak, posebno zahvaljujući inženjerskim umovima kakav je Adrian Newey, poznat po tome da detaljno analizira svaki bolid i iz svakog izvuče korisne zaključke.

Ipak, unatoč potencijalnoj ranjivosti, Szafnauer vjeruje da će Mercedes dugoročno zadržati prednost. “Za godinu i pol dana taj će bolid biti još brži”, poručio je, naglašavajući da najuspješnije momčadi uvijek pronađu način da ostanu korak ispred.

POGLEDAJTE VIDEO: Sport koji je zaludio bogate i slavne uskoro stiže u Hrvatsku