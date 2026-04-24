BUDUĆNOST F1 /

Jedanaestogodišnji Englez potpisao za McLaren i srušio Hamiltonov rekord

Foto: Wan Mikhail Roslan/Zuma Press/Profimedia

Hamilton je bio dvije godine stariji od Williamsa kada je postao dio razvojne momčadi McLarena

24.4.2026.
22:55
Sportski.net
Jedanaestogodišnji Englez Harry Williams srušio je rekord Lewisa Hamiltona i postao je najmlađi član u povijesti McLarenova razvojnog programa.

Lewis Hamilton bio je 1998. godine dvije godine stariji od Williamsa kada je postao dio momčadi McLarena, a devet godina kasnije debitirao je u Formuli 1. I aktualni prvak Lando Norris bio je dio McLarenova razvojnog programa, kojem se pridružio sa 17 godina. Prije Williamsa najmlađa članica razvojnog programa bila je Ella Häkkinen, kći dvostrukog svjetskog prvaka Formule 1 Mike Häkkinen, koja se programu pridružila s 14 godina.

Williams se kartingom počeo baviti 2021., a 2025. osvojio je British Open Championship.

“Naš je cilj uspostaviti dugoročan i stabilan put koji vodi prema našim trkaćim programima u Formuli 1, seriji IndyCar i Svjetskom prvenstvu u izdržljivosti. Uključivanje Harryja, talentiranog mladog kartingaša, dokaz je toga. Mislim da za ovog vozača nema posebnih ciljeva ni pritiska, osim da uživa u kartingu, stekne što više iskustva i razumije što znači biti vozač McLarena”, rekao je povodom dolaska Williamsa direktor za poslovne poslove u McLarenu, Alessandro Alunni Bravi.

“Vrlo sam uzbuđen što sam se pridružio McLarenovu programu za razvoj vozača. Poznati su po razvijanju talenata, pa je sjajno što sam postao dio ove momčadi jer ću se tako moći nastaviti razvijati u kartingu i u budućnosti prijeći na utrke jednosjeda”, rekao je mladi Williams prilikom potpisivanja ugovora, prenosi 24ur.com.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
