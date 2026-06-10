Predahnut ćemo od vrućine, ali stiže olujno nevrijeme: Meteorologinja upozorila gdje će biti najgore

Vruće pa i dosta sparno vrijeme kakvo smo imali jučer i prekjučer promijenilo se približavanjem hladne fronte koja donosi nestabilnosti na sjeveru zemlje, a preko nas će prijeći danas navečer. Iza njenog prolaska proširit će se osjetno hladniji zrak što znači opet jedan predah od vrućine!

Danas ujutro bit će još nešto oblaka u srednjem dijelu unutrašnjosti nakon noćašnjih pljuskova, ali prevladavat će sunčano i stabilno. Bit će toplo, jutarnja temperatura od 14 do 18 stupnjeva, na Jadranu od 17 do 21. Puhat će slab do umjeren sjeverac, na Jadranu jugo i jugozapadnjak.

Ostatak dana bit će uglavnom sunčan i opet vrlo topao ili vruć, a nestabilnosti i kiša uz jak vjetar i grmljavinu ovaj dio zemlje zahvatit će tek navečer, tamo iza 21 ili 22 sata. Treba napomenuti da je moguće jače nevrijeme, a posebno jak bit će sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Istok unutrašnjosti također će cijeli dan biti sunčan. Temperatura će porasti na 30, 31 Celzijev stupanj, a promjena vremena uz pljuskove, grmljavinu i također jake pa i olujne udare sjeverozapadnog vjetra očekujemo tek u noći!

Na Jadranu vruće i sunčano. Temperatura između 28 i 32 Celzijeva stupnja, a puhat će umjeren jugozapadnjak. I temperatura mora je u porastu, uglavnom između 21 i 23.

Na sjevernom dijelu ranije će početi pristizati oblaci najavljujući ovu promjenu vremena, ali grmljavina i pljuskovi i na Jadranu i u gorju također tek kasnije krajem dana ili navečer. Puhat će jugozapadnjak i jugo, a u noći će okrenuti na umjerenu buru.

I danas navečer očekujemo grmljavinu i jak pa i olujan sjeverni vjetar u gotovo istim područjima - na sjeveru zemlje u Međimurju i Zagorju te Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre. Od četvrtka i osjetno svježije!

NAREDNI DANI NA KOPNU

I četvrtak će biti promjenjiv - često uz pojačan razvoj oblaka i pljuskove, ali ono što će biti najveća promjena je pad temperature može se reći i za 10-ak stupnjeva. Temperatura će biti čak ispod prosjeka za prvu polovicu lipnja - snizit će se i jutarnja, a pogotovo najviša dnevna. Dobra vijest je da će od petka biti sunčanije, postupno i sve toplije, ali još uvijek ne i vruće - vikend je dakle idealan za boravak na otvorenom. U subotu su povećane šanse za pljuskove, osobito u gorskom dijelu, a početak novog tjedna zasad izgleda sunčano i toplije.

NAREDNI DANI NA JADRANU

Na Jadranu u četvrtak pljuskovi, grmljavina, na sjevernom i srednjem dijelu puhat će i jaka bura, ujutro još s olujnim udarima. Od petka sunčanije i manje vjetrovito, ali i ovdje će se sniziti temperatura - ne toliko kao u unutrašnjosti, no svakako će prestati vrućina. Puhat će umjeren maestral, a krajem tjedna opet sve toplije.