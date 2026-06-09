DHMZ poslao upozorenja, evo gdje se očekuju najjači udari nevremena

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) zbog grmljavinskog nevremena upalio je žuti meteoalarm za zagrebačku regiju u utorak. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, osobito u sjevernim predjelima. Najjači udari vjetra procijenjeni su na 55 km/h dok je vjerojatnost za grmljavinu iznad 60 posto.

"Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak.

Foto: dhmz

Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za utorak.

Foto: dhmz

U srijedu jače nevrijeme

U srijedu za zagrebačku regiju vrijedi narančasti meteoalarm koji je označava opasno vrijeme. Žuti meteoalarmi upaljeni su za karlovačku i gospićku regiju te za Velebitski kanal i zapadnu obalu Istre.

Foto: dhmz

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno, prognoza je za srijedu. "Pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša", navode iz DHMZ-a.

Foto: dhmz

Do četvrtka gotovo cijela Hrvatska u žutom i narančastom

U četvrtak narančasti meteoalarm uz zagrebačku regiju vrijedi i za cijeli istok Hrvatske. U osječkoj regiji najavljen je mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima. Najjači udari vjetra idu iznad 55 km/h. Lokalno je moguće nevrijeme s tučom, a uz grmljavinu past će i veća količina oborine.

Foto: dhmz

Žuti meteolarami upaljeni su za karlovačku i gospićku regiju, kao i za Kvarner, Istru te riječku regiju i Velebitski kanal. Upozorenje o potencijalno opasnom vremenu u četvrtak je na snazi i za sjevernju i srednju Dalmaciju.