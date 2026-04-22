FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAR STVARNO? /

Lewis Hamilton ostavio cijeli svijet u čudu

Lewis Hamilton ostavio cijeli svijet u čudu
×
Foto: Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Hamilton je dao neočekivan odgovor na pitanje tko je najveći prvak u povijesti Formule 1

22.4.2026.
18:34
M.G.
Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od najboljih vozača Formule 1 u povijesti, Lewis Hamilton, koji od 2025. vozi za Ferrari, proglasio je Sebastiana Vettela najboljim vozačem u povijesti F1.

Hamilton je Vettela opisao kao "najboljeg svjetskog prvaka" kojeg poznaje, ne zato što ima četiri titule, već zbog njegovih ljudskih vrlina.

"Imam nevjerojatan odnos sa Sebastianom. Od svih vozača koje sam sreo u karijeri, on je za mene najkompletniji vozač", izjavio je Hamilton za ESPN i dodao:

"A kad kažem kompletan, mislim na njega kao ljudsko biće. Netko tko ima empatiju. Netko tko razumije, tko je super, super konkurentan, ali može to staviti po strani. On razumije ljude i shvaća da postoji puno veća slika od nas samih. Kod njega nema 'ja, ja, ja', već se radi o okupljanju ljudi."

Foto: Profimedia

Hamilton i Vettel obilježili su jednu eru Formule 1. Njihovo rivalstvo dosegnulo je vrhunac tijekom sezona 2017. i 2018., kada su vodili napete borbe za naslov prvaka kao vozači Mercedesa i Ferrarija

FerrariF1 VijestiLewis HamiltonSebastian Vettel
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike