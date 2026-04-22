Lewis Hamilton ostavio cijeli svijet u čudu

Jedan od najboljih vozača Formule 1 u povijesti, Lewis Hamilton, koji od 2025. vozi za Ferrari, proglasio je Sebastiana Vettela najboljim vozačem u povijesti F1.

Hamilton je Vettela opisao kao "najboljeg svjetskog prvaka" kojeg poznaje, ne zato što ima četiri titule, već zbog njegovih ljudskih vrlina.

"Imam nevjerojatan odnos sa Sebastianom. Od svih vozača koje sam sreo u karijeri, on je za mene najkompletniji vozač", izjavio je Hamilton za ESPN i dodao:

"A kad kažem kompletan, mislim na njega kao ljudsko biće. Netko tko ima empatiju. Netko tko razumije, tko je super, super konkurentan, ali može to staviti po strani. On razumije ljude i shvaća da postoji puno veća slika od nas samih. Kod njega nema 'ja, ja, ja', već se radi o okupljanju ljudi."



Hamilton i Vettel obilježili su jednu eru Formule 1. Njihovo rivalstvo dosegnulo je vrhunac tijekom sezona 2017. i 2018., kada su vodili napete borbe za naslov prvaka kao vozači Mercedesa i Ferrarija.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Normalno je da nisam sretan s time, ali tu smo da to ispravimo'