Russell nestrpljiv uoči nastavka sezone: 'Pauza nam je dobro došla'

Do nastavke sezone Formule 1 ostala su još dva tjedna. Početak su obilježili Mercedes i 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, a uoči povratka na stazu pred kamere je stao njegov momčadski kolega George Russell. Priča Marije Krolo.

Onaj zvuk koji nismo čuli gotovo tri tjedna. Jer zbog otkazanih utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji bolidi miruju čak pet tjedana.

A na tu je stanku najmirnije otišao tandem Antonelli - Russell. Mercedes uvjerljivo vodi u ukupnom poretku, a u dosadašnje tri utrke povremeno su im prijetili samo Ferrari i McLaren.

"Najvažnije je da kao momčad imamo jako dobar paket. Osjećam se dobro, samouvjereno. Ova kratka pauza nam je dobro došla da se vratimo na početne postavke. Spreman sam za nove utrke", rekao je George Russell.

George Russell slavio je na otvaranju sezone u Australiji, a onda je u fokus došao njegov 19-godišnji momčadski kolega koji je povezao pobjede u Kini i Japanu i ispisao povijest Formule 1.

"Sjajno je imati Kimija Antonellija za momčadskog kolegu. Nevjerojatno je brz vozač i to pokazuje cijelo vrijeme otkako smo u istoj momčadi. Bio je sjajan tijekom prošle godine, a ove godine je imao nevjerojatno savršen početak. Veselim se što ću se pokušavati boriti s njime u nadolazećim utrkama."

Prvu sljedeću priliku imat će za dva tjedna. Nakon Azije, slijedi Sjeverna Amerika. Sezona se nastavlja Velikom nagradom Miamija.

"Zaista uživam na stazi u Miamiju. Brza je i protočna, a pri kraju staze je jedan uski dio na kojem imamo puno prilika za pretjecanje. Tamo je vruće. Zadnjih godina je bila najavljivana loša vremenska prognoza, no nekako nas je to na kraju uvijek zaobišlo."

Ni ove godine prognoza ne bi trebala iznenaditi, no nakon pet tjedana stanke, možda bi mogla iznenaditi neka druga momčad.

Hoće li netko uhvatiti korak s nedodirljivim Mercedesom, ili Antonelli i Russell nastavljaju juriti prema naslovu - doznat ćemo za dva tjedna u izravnom prijenosu na RTL-u.

